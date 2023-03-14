Дозамещались! Минфин США призывает Покупать Нефть из России
Дозамещались! Минфин США призывает Покупать Нефть из России. Геоэнергетика Инфо
Представители Министерства финансов США призвали трейдеров расширять участие в торговле российскими нефтью и нефтепродуктами без нарушения западных ограничений. Минфин США в частном порядке заверил мировых нефтетрейдеров, в том числе Trafigura и Gunvor, что им не стоит опасаться ограничений цен на российскую нефть. Трейдеров призвали расширять торговлю нефтью и нефтепродуктами из России без нарушения западных санкций, чтобы обеспечить стабильность поставок сырья и топлива
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