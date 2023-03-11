Сытинская запятая
Сытинская запятая
Типография Сытина являлась одной из основных использующих «заёмный труд», то есть практически всё отдавалось «на подряды» мелким владельцам. На этих рабочих не распространялись никакие — пусть и небольшие — льготы «кадровых» служащих. Однако своих рабочих Сытин не баловал, так как был очень прижимист.
Однажды он подсчитал, что знаки препинания составляют около 12 % набора, и, подумав, решил платить наборщикам только за набранные буквы. Между тем набор в то время осуществлялся вручную, и рабочему было безразлично, берёт он из кассы букву или запятую — трудовые усилия в обоих случаях были одинаковы. Не удивительно, что предложение Сытина наборщики встретили в штыки.
29 июля (11 августа) 1905 года возмущённые рабочие выдвинули хозяину требования — сократить рабочий день до 9 часов и увеличить заработную плату. Сытин согласился сократить рабочий день, но свой приказ — не платить за знаки препинания — оставил в силе. И тогда началась стачка, которую подхватили рабочие других заводов и фабрик. После в петербургских салонах говорили, что Всероссийская стачка 1905 года произошла «из-за сытинской запятой».
Во время Декабрьского восстания 1905 года в Москве типография Сытина на Валовой улице была одним из центров наиболее упорного сопротивления и сгорела в результате уличных боёв.
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