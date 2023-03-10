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Европа напряглась: АЭС Франции на грани Коллапса | Геоэнергетика Инфо

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Европа напряглась: АЭС Франции на грани Коллапса. Геоэнергетика Инфо
Атомная энергетика Франции не оправдала надежд ЕС. Французский энергогигант EDF сталкивается с новыми техническими проблемами в сети своих АЭС. 8 марта СМИ Франции сообщили об обнаружении опасной трещины в системе охлаждения одного из двух реакторов подотчетной EDF атомной электростанции в Пенли (департамент Приморская Сена). Агентство по ядерной и радиационной безопасности Франции (ASN) потребовало от EDF пересмотра всей стратегии контроля атомных электростанций. Значительная по глубине эрозия была обнаружена в момент, когда EDF надеялась, что ей удалось выйти из «кризисной ситуации» с остановкой 16 из существующих 56 атомных электростанций. Остановка для детальной инспекции и ремонта парка реакторов EDF была предпринята в октябре 2021 года после обнаружения микротрещин. На 10 из них работы ведутся или запланированы на 2023 год. Учитывая новые данные, Агентство по ядерной и радиационной безопасности Франции (ASN) потребовало от EDF пересмотра всей стратегии контроля атомных электростанций.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FqAuYY7Yyx4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10732 8148
    chu час назад

      Все санкционные поборы ЕС по требованию США приведут к потере рабочих мест ЕС в России.
      Эти рабочие места займет другой бизнес, а вот вернуть обратно рабочие места Европа уже не сможет очень долго. От этих санкций плохо России сегодня. Завтра будет плохо Европе. Какашки Европы уже истощились. Ср*ать нечем.

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