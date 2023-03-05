Игорь ШИШКИН. В минувшем году на Украине, в Западной Европе, США и Канаде с помпой отметили 90-летие так называемого Голодомора . Несколько европейских парламентов приняли законы, в которых утверждается, что Голодомор был геноцидом украинского народа, осуществлённым правительством СССР. Впрочем, сейчас уже не говорят про правительство и про Советский Союз, а прямо заявляют: в геноциде украинцев повинна Россия. Кстати, подобный закон скоро будет принят и в ФРГ.



Однако следует задаться одним очень интересным вопросом, связанным с тем, что вся эта "голодоморщина", хоть и придумана давным-давно англичанами, активно начала раскручиваться и внедряться в сознание граждан Украины после первого Майдана, а в те времена, напомню, у России с Украиной было единое информационное пространство.



Они активно внедряли у себя концепцию Голодомора, а Россия молчала… Почему? Да потому, что в Российской Федерации в тот период последовательно осуществлялась государственная политика десталинизации.



Суть этой политики — в раскручивании темы ГУЛАГа и его якобы бесчисленных невинных жертв, что, по сути, идентично теме Голодомора.

В 2010 году на пост главы Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ был назначен бывший ельцинский министр Михаил Федотов.



Через несколько месяцев после своего назначения он объявил о программе десталинизации страны, предусматривающей множество различных мероприятий. Эту программу горячо поддержали некоторые деятели, живущие как внутри страны, так и за её пределами.

Председатель президиума общественного Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым предложил провести не только десталинизацию, но и декоммунизацию:

"Общество не может начать уважать себя и свою страну, пока оно скрывает от себя страшный грех — 70 лет тоталитаризма, когда народ совершил революцию, привёл к власти и поддерживал античеловеческий, варварский режим".

По мнению профессора МГИМО Зубова, десталинизация должна была стать частью декоммунизации, которую необходимо проводить по аналогии с денацификацией Германии после 1945 года.

Премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс приветствовал предложение СПЧ, охарактеризовав его как признание ответственности СССР за геноцид населения и Вторую мировую войну.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Во-первых, надо сообщить нашим читателям, что в Совете по правам человека при Президенте России давно уже нет, слава Богу, Федотова.



А в ходе СВО оттуда вышибли нежнейшим пинком и других промывщиков мозгов, а также прочих потенциальных иноагентов. Нет теперь там ни Засурского-младшего, ни Сванидзе Николая Карлыча. Случился великий исход десталинизаторов из СПЧ.

Если говорить про так называемый Голодомор, то это всего лишь одна небольшая, достаточно периферийная часть мощной и разветвлённой исторической концепции, которую разработали наши бывшие "партнёры", а ныне явные враги, ещё в период существования Советского Союза.

Более 100 лет назад, в 1922 году советская власть неосмотрительно отправила на Запад пароходами несколько десятков профессоров, таких как Бердяев, Франк, Ильин, Вышеславцев…



К ним спустя три года присоединился Федотов (Федот, да не тот). Его и многих других философов взяла на содержание международная организация ИМКА, в чью задачу входило создание качественной, многоаспектной идеологической базы для борьбы с Советской Россией.



Это был "интеллектуальный спецназ" на финансовом "подсосе" таинственных спонсоров.



В эту же лузу и по такой же схеме 50 лет спустя залетел шар по фамилии Солженицын. Напомню, что первый том "Архипелага ГУЛАГ" выпустило издательство "ИМКА-Пресс".

Согласно концепции, разработанной в этом международном штабе, весь советский период является кошмарной чёрной дырой, причём не только в русской истории, но и в истории всего мира.



СССР был якобы самым жутким, самым несправедливым, самым жестоким, не имеющим права на существование преступным государством. Он-де был чемпионом по преступлениям, главным убийцей всех времён и народов.



По сравнению с советским периодом массовые казни бродяг в Англии, Варфоломеевская ночь, инквизиция, работорговля, геноцид индейцев — детские шалости.



Как выяснилось, даже Гитлер — всего лишь бледная тень кошмарного тирана Сталина. Неслучайно представитель МИД РФ Мария Захарова ещё несколько лет назад писала в своём блоге: "Сталин горит в аду в два раза ярче Гитлера".

Мода сравнивать Сталина с Гитлером, а СССР с Третьим рейхом возникла на Западе ещё в начале 1930-х годов не без участия тех же профессоров с "Философского парохода", когда термин "коммуно-фашизм" появился в работах Федотова и Бердяева (задолго до 1990-х годов, когда патриотическое движение в России стали мазать красно-коричневой краской).

Игорь ШИШКИН. Всё это прекрасно укладывается в идею пересмотра итогов Второй мировой войны: якобы боролись между собой два зла, а мирные страны, вроде Польши, попали в жернова схватки двух тоталитарных монстров.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Да, в последнее время этот тезис активно продвигается на Западе для переиначивания истории ХХ века. Современные западные идеологи возлагают вину за развязывание Второй мировой войны на два государства — Советский Союз и фашистскую Германию.

Европарламент в апреле 2009 года выпустил резолюцию под названием "Европейская совесть и тоталитаризм".



В этом документе приравниваются гитлеризм и сталинизм, фашистские режимы и коммунистические.



Спустя несколько месяцев, после данной резолюции второй (на то время) человек в РПЦ, деятель, получивший светское образование в Великобритании, митрополит Иларион (Алфеев) заявил:



"Я считаю, что Сталин был чудовищем… Он развязал геноцид против народа своей страны и несёт личную ответственность за смерть миллионов безвинных людей. В этом плане Сталин вполне сопоставим с Гитлером… Нет никакой существенной разницы между Бутовским полигоном и Бухенвальдом, между ГУЛАГом и гитлеровской системой лагерей смерти".

Кстати, после начала СВО Иларион лишился значимых постов в структуре Русской православной церкви и отбыл в Европу.

Тема ГУЛАГа и преступлений сталинизма активно разрабатывалась в СССР в период перестройки.



Журнал Виталия Коротича "Огонёк", газета Павла Гусева "Московский комсомолец", программа Александра Любимова "Взгляд" создавали образ сталинского СССР как "царства грязи и насилия".



Процессом дирижировал главный идеолог ЦК КПСС, "прораб перестройки" Александр Яковлев.

Гражданам внушалась мысль, что в эпоху Сталина "половина населения сидела, а другая половина охраняла". Это при том, что даже в суровом 1937 году в местах лишения свободы находилось менее 2% населения СССР.



Теми же лицами внедрялся тезис о том, что все достижения сталинского времени — результат рабского бесплатного труда заключённых, хотя доля подневольного труда в громадной сталинской экономике была ничтожна.



В книге Александра Галушки "Кристалл роста" есть целая глава, посвящённая этому мифу.



Кстати, труд заключённых был вовсе не бесплатным, работы оплачивались, пусть и по скромному тарифу. Об этом есть интереснейшее исследование историка Станислава Кузьмина, который многие годы работал в архивах МВД. Интервью с ним опубликовано в нашей газете.

Концепция "СССР — черная дыра мировой истории", все эти мифы, мемы, наработки приехали к нам "оттуда", формировались в идеологических лабораториях США и Великобритании.



И миф о ГУЛАГе был ловко, цельно и талантливо сконструирован на Западе.



Солженицын озвучил его через упомянутую организацию ИМКА, которая плотно занималась нашей страной ещё со времён Российской империи. Кстати, об этом стоит почитать мою беседу с историком Елизаветой Пашковой.

Игорь ШИШКИН. Солженицын на голубом глазу заявлял о 67 миллионах убиенных большевиками граждан СССР. При этом некоторые до сих пор считают труды этого деятеля исторически достоверными.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Количество пострадавших от сталинских чисток безмерно преувеличивалось всеми поколениями этнических и политических либералов по обе стороны границы.



Глава ныне экстремистской организации "Мемориал" Арсений Рогинский незадолго до своей кончины признался: "всё, что нам говорили о цифрах до этих пор вполне уважаемые люди, неправда".

Что касается Солженицына, то здесь мы имеем дело с парадоксом. Человек всю жизнь трудился в интересах враждебных стран, а его книги включены в школьную программу.



Супруга Солженицына заявляла:



"Александр Солженицын призывал покончить с российским империализмом, с империей", а его дети, работавшие на хороших должностях в российских компаниях, в самом начале СВО спешно отбыли на свою историческую родину — в США. Где сейчас находится его вдова, доподлинно неизвестно.



В Википедии написано: "После 24 февраля 2022 года семья Солженицына покинула Россию".

Сам Солженицын всю свою жизнь фальсифицировал и извращал отечественную историю, внедрял в общественное сознание подрывной тезис о том, что до 1917 года была-де "историческая Россия", а потом пришло незнамо что, не имеющее отношения ни к России, ни к русской истории. Вот несколько корявых, но весьма показательных цитат Солженицына:

"…Мы положили на плахи или спустили под откос бездарно проведённой, даже самоистребительной, "Отечественной" войны — треть своего населения.

И так я вижу: надо безотложно, громко, чётко объявить: три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если её к Румынии больше тянет, эти одиннадцать — да! — непременно и бесповоротно будут отделены".

Слова "непременно и бесповоротно будут отделены" выделены самим автором. Или вот ещё: "Конечно, если б украинский народ действительно пожелал отделиться, — никто не посмеет удерживать его силой. Всё сказанное полностью относится и к Белоруссии…"

"…Объявить о несомненном праве на полное отделение тех двенадцати республик — надо безотлагательно и твёрдо. А если какие-то из них заколеблются, отделяться ли им? С той же несомненностью вынуждены объявить о нашем отделении от них — мы, оставшиеся".

"Надо перестать попугайски повторять: "мы гордимся, что мы русские", "мы гордимся своей необъятной родиной", "мы гордимся…"



Надо понять, что после всего того, чем мы заслуженно гордились, наш народ отдался духовной катастрофе Семнадцатого года, и с тех пор мы — до жалкости не прежние, и уже нельзя в наших планах на будущее заноситься: как бы восстановить государственную мощь и внешнее величие прежней России".

Вся эта вражеская пропаганда — из книги "Как нам обустроить Россию"(1990 год). По сути, это политическая программа расчленения Большой России, методичка по уничтожению великой страны.

А вот строчки навязываемого школьникам сочинения "Архипелаг ГУЛАГ": "А "бандеровцы", как и "петлюровцы", это всё те же украинцы, которые не хотят чужой власти. … почему нас так раздражает их желание отделиться?



Нам жалко одесских пляжей? черкасских фруктов? …большой опыт дружественного общения с украинцами в лагерях открыл мне, как у них наболело… Мы обязаны отдать решение им самим — федералистам или сепаратистам, кто из них кого убедит".

Легкомысленный трёп про "черкасские фрукты" и "одесские пляжи" совершенно по-другому читается в период СВО.

Зачем же тянули на пьедестал этого Вермонтского агента, зачем ставили ему памятники? В чём логика?!

Ведь что́ происходит: в 1989 году советские войска покидают Афганистан, в начале 90-х уходят из Восточной Европы. Освободившееся место вскоре занимают подразделения НАТО.



В ходе катастрофы 1991 года разоряются многочисленные советские предприятия, рынки заполняются изделиями, выпущенными на иностранных фабриках.



Вместо собственного суверенного взгляда на историю ХХ века нам подсовывают сляпанный за рубежом уродливый муляж, в создании которого активное участие принимал "агент трёх разведок" Солженицын.

Но сейчас маятник качнулся в другую сторону, колесо истории завертелось в обратном направлении. Взятый курс на суверенное мощное государство не предполагает никакой десталинизации. Борьба со своей историей, кусание своего прошлого — всё это будет прекращено!

Напомню, что стенобитная машина, построенная в СССР по западным чертежам ещё в период перестройки, действовала три десятка лет.



В российской прессе все эти годы существовали квоты антисталинизма. Обливание грязью сталинской эпохи велось в промышленных масштабах по любому поводу и без повода.



За это хорошо платили. Не случайно в России так плодились западные и местные правозащитные НКО. Сейчас все они получили статус иноагентов, общество "Мемориал" объявлено экстремистской организацией и закрыто.



Однако на антресолях Дубового зала ресторана ЦДЛ до сих пор существует так называемая "Ложа прессы". Не там ли распределялись заказы на антисталинский контент? О чём они продолжают там шептаться по субботам?

В этом контексте стоит посмотреть более внимательно на проект "Последний адрес", который был реализован при благожелательном участии московского правительства.



Сегодня многие подъезды домов в центре столицы снабжены табличками с именами людей, репрессированных при Сталине.



Проблема в том, что материалы для этой инициативы готовило общество "Мемориал", то есть экстремистская, подрывная структура.



Есть информация, что акция "Последний адрес" не опирается на конкретные данные о местах проживания репрессированных москвичей, то есть фамилии были взяты настоящие, а адреса были выбраны произвольно. Что это, если не чистая пропаганда?

Игорь ШИШКИН. Сама идея была заимствована из программы увековечивания памяти жертв Холокоста. В ФРГ на домах, где жили уничтоженные нацистами евреи, установлены такие же таблички с именами.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Опять приравнивание нацизма и сталинизма! Задача понятна: привить России комплекс вины, заставить платить и каяться…

В том же духе выполнен памятник жертвам репрессий — так называемая "Стена скорби" в Москве. Это сооружение до рези в глазах напоминает разбросанные по Европе монументы, посвящённые жертвам Холокоста.

Сие сооружение оскорбительно, прежде всего, для потомков репрессированных, ибо представляет собой мрачное чугунное месиво, "генератор тьмы", скопление мрачных зомби в центре российской столицы.

Игорь ШИШКИН. Важно подчеркнуть, что смонтированную на Западе доктрину десталинизации обслуживала и внедряла местная либеральная группировка. Эти же люди после начала СВО уехали на Запад и теперь открыто желают поражения России. Совпадение? Не думаю…

Андрей ФЕФЕЛОВ. И я не думаю, что это совпадение. Здесь единый вектор, направленный на подрыв русского сознания, на внедрение чувства вины, на лишение общества инстинкта самосохранения.



Сейчас самое время прекратить навязывать обществу чёрный пиар, основанный на баснях Солженицына и фальсификациях журнала "Огонёк" периода перестройки.

Но надо отметить, что эта чёткая система истребления исторического сознания дала сбой много раньше, с восстановлением Дня Победы в качестве главного государственного праздника страны.



Рождение народного движения "Бессмертный полк" в виде полумиллионного шествия в Москве и многолюдных акций в других городах стало открытием, духовным взлётом, переходом общества в другое состояние: население стало народом.

"Клеветники России" просто остолбенели, задохнулись от ярости. Потом они стали мазать Бессмертный полк дёгтем, объявили его очередной политической технологией Кремля.

Но это не технология. Это идеология, вернее, мощная и конкретная заявка на таковую. Заявка очень сильная и конкретная! Бессмертный полк был разящим ударом по глобализму, ибо в нём забрезжила альтернатива трансгуманистической, античеловеческой доктрине будущего.

Феномен идеологии Победы постепенно проявляется, кристаллизуется в общественном сознании. Это идеология победы над смертью! Доктрина России вечной.

Эсхатологический смысл Бессмертной империи состоит в уничтожении химеры современного Запада, то есть сатанинской идеологии отрицания Бога и человека.

Движение Бессмертного полка в истории предполагает возвращение в политический и идейный контекст имени Сталина.



Практика сталинизма включает в себя представление о целостности и неразрывности русской истории.



Ведь Иосиф Сталин был не только великим стратегом и строителем. Он соединитель эпох, удерживающий в своей длани весы прошлого и будущего.



Именно Сталин преодолел великую смуту и поженил красных и белых в мае 1945 года. Сталин — творец особого уклада, основанного не на деньгах, а на духе.

При Сталине в России возродились античные представления об Общем деле, коим является защита и обустройство нашей Родины.



Одухотворённость, оптимизм и высшую этику исповедовало сталинское поколение, доказавшее на деле, что "невозможное возможно". Сталин был провозвестником русской альтернативы, предтечей нового общественного строя, свободного от власти международного финансового капитала, от низких принципов социал-дарвинизма.

Сталин — это символ динамического патриотизма. Сталин призывает нас не останавливаться, не киснуть в настоящем, не окапываться в существующих устоях, но штурмовать стены реальности, с боями прорываться в будущее.

Имперский сталинизм, основанный на фундаментальных принципах народного сознания, открывает запечатанный творческий потенциал нации, провозглашает Эпоху гениев, генерирует русскую солнечную действительность вопреки лунным романтическим германским культам.

Игорь ШИШКИН. Всё это очень важно, но сегодня следует обратить внимание на конкретные сталинские решения, на сталинскую систему управления экономикой, культурой и информацией. Этот опыт позволит обеспечить выполнение задач, стоящих перед страной.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Да, сталинские практики, связанные с ужесточением ответственности, помогут стране выстоять и победить в сложнейших условиях противостояния с объединённым Западом.

Не случайно на тёмном мраморе облицовки наземного вестибюля станции метро "Бауманская", прямо над аркой эскалатора, вырезаны слова "Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь".

Цитата существует, а авторство её не обозначено. Попытка вернуть имя автора в 2015 году не увенчалась успехом. "Демократическая общественность" восстала. Но где ныне эта крикливая "общественность", в Литве или Израиле?

Игорь ШИШКИН. Хватит уже в вопросе исторической памяти потакать профессиональным предателям и прочим иноагентам!

Андрей ФЕФЕЛОВ. Удар по Сталину был ударом не только по прошлому, не только по системе, а по самой идее российской государственности. Это был удар по русским архетипам, ведь Сталин — не просто имя, а категория национального сознания.

Этот страшный удар не достиг цели. Образ Сталина выстоял.

Возвращение Сталина на новом этапе русской истории неизбежно. Сталинизация России грядёт!

Уничтоженные изображения Сталина в московском метрополитене













А. Фефелов,

И. Шишкин



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