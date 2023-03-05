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НейроРус. Какие нейросети есть у России и для чего они нужны

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В последнее время блоги заполонили иллюстрации, созданные нейронными сетями по текстовому описанию, а сама тема всё более широкого использования искусственного интеллекта не сходит с первых полос. Из-за этого создаётся ощущение, что Россия безнадёжна отстала от западных технологий. Есть ли у нас свои собственные нейросети и для чего они используются? Где обучают профессиональной работе с ними? Об этом и не только расскажем в сегодняшнем выпуске. Сразу после сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rBwBimTFmEY
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