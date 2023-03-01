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Переход российских шахмат в Азию

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Вчера было принято решение о приеме российской шахматной федерации в Азиатскую шахматную федерацию.
Сам переход потребует еще несколько месяцев, но решение уже принято. Только одна страна выступила против приема РФ в местную федерацию, что не стало препятствием.

Разумеется, ряд ограничений по линии FIDE сохранится,  но с  точки зрения участия в различных соревнованиях многие вопросы заметно облегчатся, а с китайскими и индийскими конкурентами наши гроссмейстеры теперь будут играть намного чаще, что даже плюс, так как китайские и индийские шахматы сейчас на подъеме.

Футбол скорее всего проследует по этому же пути, хотя за надежду вернуться в Европу часть функционеров еще цепляется. Война будет долгой, поэтому вернуться в ситуацию до 2022-го года не получится. Чем быстрее будет принято решение о переходе в Азию, тем лучше. Будут затягивать – просто время потеряют.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8195884.html
Метки: санкции, спорт, шахматы
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