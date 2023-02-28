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Дрон у Губастово

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Украинский беспилотник упавший у деревни Губастово в районе Коломны.
Также сегодня отмечены падения дронов в Белгороде и Адыгее + мутная история с планом "Ковер" в Питере. Какого-то серьезного ущерба не нанесено, но в целом попытки прощупать нашу ПВО на различных направлениях продолжаются. И разумеется, надо быть готовым к массированию таких атак на тех направлениях, где техническая разведка НАТО сможет обнаружить бреши в нашей ПВО.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8194425.html
Метки: бпла, война на украине, дроны, Украина
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 28694 24308
    марина час назад

      и Руст им больше не нужен ,а Рублевка все ближе

      1
      1
      • 16868 15720
        KTмарина час назад

          Почему никто не говорит о линиях?
          Интересно было бы узнать какого они цвета,да и вообще сколько их ещё есть.

          1
          1
      • 28694 24308
        марина час назад

          дополнение по инциденту в Белоруссии. Скудное, зато абсолютно точное, можно сказать, из первоисточника. Атака беспилотников на аэродром осуществлена не с территории “украины”, а внутренними врагами, которых сейчас зачищают. В результате ударов А50 пострадал, но очень незначительно, все легко поправимо…блогер Путник
          п.с выходит везде партизаны?и опять хохлы?
          Злорадствуешь КТ? готовься отрекаться от того ,что ты хохол..

        • 0 0
          апола час назад

            Разве это ПВО страны.Это не бреши, а черные дыры. Немедленно создать отдельный вид ВС РФ ПВО страны которое ликвидировали умышленно, чтобы добиться беспрепятственной доступности к нашим стратегическим объектам и территории страны, смешав в одну кучу ВКС все не совместимое.

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