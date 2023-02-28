Дрон у Губастово
Украинский беспилотник упавший у деревни Губастово в районе Коломны.
Также сегодня отмечены падения дронов в Белгороде и Адыгее + мутная история с планом "Ковер" в Питере. Какого-то серьезного ущерба не нанесено, но в целом попытки прощупать нашу ПВО на различных направлениях продолжаются. И разумеется, надо быть готовым к массированию таких атак на тех направлениях, где техническая разведка НАТО сможет обнаружить бреши в нашей ПВО.
и Руст им больше не нужен ,а Рублевка все ближе
Почему никто не говорит о линиях?
Интересно было бы узнать какого они цвета,да и вообще сколько их ещё есть.
дополнение по инциденту в Белоруссии. Скудное, зато абсолютно точное, можно сказать, из первоисточника. Атака беспилотников на аэродром осуществлена не с территории “украины”, а внутренними врагами, которых сейчас зачищают. В результате ударов А50 пострадал, но очень незначительно, все легко поправимо…блогер Путник
п.с выходит везде партизаны?и опять хохлы?
Злорадствуешь КТ? готовься отрекаться от того ,что ты хохол..
Разве это ПВО страны.Это не бреши, а черные дыры. Немедленно создать отдельный вид ВС РФ ПВО страны которое ликвидировали умышленно, чтобы добиться беспрепятственной доступности к нашим стратегическим объектам и территории страны, смешав в одну кучу ВКС все не совместимое.