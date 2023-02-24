В семнадцать мальчишеских лет. Фильм о Герое Советского Союза Ханпаше Нурадилове (1985)
В семнадцать мальчишеских лет. Художественный фильм о Герое Советского Союза Ханпаше Нурадилове
Сыну чеченского народа Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову посвящается этот фильм. Скупые строчки биографии: пулемётчик, уничтожил более 900 немецких солдат, 7 пулеметных расчетов, взял в плен 14 солдат противника. Считается одним из самых результативных советских пулеметчиков Великой Отечественной войны. В действующей армии с июня 1941 года. Погиб в боях под Сталинградом. Было ему 18 лет…
#ХудожественныйФильм
Азербайджанфильм. Гостелерадио СССР, 1985
Автор сценария – Ваха Матиев
Автор сценария – Фархад Агамалиев
Автор сценария – В. Федоров
Режиссер – Руфат Шабанов
Оператор – Ариф Нариманбеков
Композитор – Леонид Вайнштейн
Актер – Саид Пициев (Ханпаша)
Актер – Натаван Мамедова (Малика)
Актер – Николай Бармин (Военврач)
Актер – Александр Суснин (Солодухин)
Актер – Василий Маслаков (Паша)
Актер – Людмила Петрова (Медсестра)
Актер – Олег Бондарь (Зонтик)
Актер – Али Марисултанов (Абдурахман)
Актер – Шахмар Алекперов (Салман)
#гостелерадиофонд #СталинградскаяБитва #ВеликаяОтечественнаяВойна #ХанпашНурадилов
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