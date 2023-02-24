Главная » Политика, События, Экономика

Рубль и СВО

28 0


Рубль и год СВО.
Доллар по 200, как мечтали в Вашингтоне, мы так и не увидели.
А вот доллар по 53 – очень даже.
Сейчас ситуация откатилась с желаемому ЦБ диапозону в районе 70.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8188801.html
Метки: деньги, доллар, Россия, рубль, финансы
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Национализация рубля
Может ли Россия торговать на рубли?
Обвальное падение рубля и фондового рынка – следствие непродуманных действий Центробанка и Правительства
Глубина падения рубля – удар по президенту
Глазьев: Без стабильного рубля фундамент экономики РФ превратится в песок

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru