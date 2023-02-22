Госдума и Совет Федерации единогласно проголосовали за приостановку СНВ-3
Хотя это официально приостановка и дверку для возобновления договора оставили, но с учетом полной неадекватности США, в случае с временной приостановкой работает поговорка “Нет ничего более постоянного чем временное”.
Поэтому СНВ-3 по факту уходит в историю, а будущий договор о стратегической стабильности и ядерных вооружениях будет заключен уже после войны на Украине или на ее излете, уже на новых условиях, отражающих актуальные реалии нового миропорядка, возможно, с учетом некоторых элементов старого договора. Но в любом случае, как раньше уже не будет.
Байден заявил, что считает выход России из договора СНВ-3 “большой ошибкой”.
Разумеется, с точки зрения США Россия должна была идти на уступки США в вопросах стратегической стабильности, попутно закрывая глаза на американские нарушения и профанации. При этом американские же марионетки с подачи США озвучивают призывы направленные на разрушение ядерного паритета или даже захвата российского ядерного оружия. Так что “большой ошибкой” в таких условиях было бы продолжение выполнения СНВ-3, который превратился в профанацию самого себя же.
Надо развивать тактическое ядерное оружие малой и средней дальности.
Очень вовремя объявили что в Донбассе дали пособие на детей.
Сейчас все взвесят и посчитают.
Правильное решение по СНВ-3, поддерживаю. Теперь высшие органы власти РФ должны обеспечить внутреннюю мобилизацию всего российского народа и экономики, а также правильную, антилиберальную идеологию, в т.ч. в масс-медиа для безусловного выполнения целей и задач СВО.