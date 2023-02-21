Как Взрывы на NORD STREAM загнали ЕС в Газовое Рабство США | Геоэнергетика Инфо
Как Взрывы на NORD STREAM загнали ЕС в Газовое Рабство США. Геоэнергетика Инфо
Взрывы на газопроводе Северный поток продемонстрировали “феодальный характер” зависимости руководителей Евросоюза от Соединенных Штатов. В марте 2022 г. США и ЕС формализовали договоренность по поставкам СПГ. В рамках этих договоренностей ЕК пообещала работать со странами ЕС над обеспечением стабильного спроса на дополнительные объемы американского СПГ по крайней мере до 2030 г. в размере примерно 50 млрд м3/год. При этом было оговорено, что формула цены поставок СПГ в ЕС должна отражать долгосрочные рыночные основы со стороны спроса и предложения, учитывая в т.ч. спотовую цену на природный газ Henry Hub (США) и др. факторы.
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Так как же на сегодняшний момент Китай захватил рынок сбыта сжиженного газа, если он сам является потребителем ?
Очень эмоциональный человек который любит эмоционально и акцентированно задавать вопросы в никуда.
Так каким способом и как этот парадокс может произойти ?
Лидер сбыта сжиженного газа на сегодня является Китай.