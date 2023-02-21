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Афганистан мчится в пучину нового хаоса?

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Илья Титов о скучающих талибах у власти, и к чему это может привести.

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#ДеньТВ #Афганистан #Афган #политика #талибы #талибан
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZLh2iSkyY-0
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Один комментарий » Оставить комментарий
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    мсчиьт три часа назад

      Возглавить режим талибов вокруг себя, заключить с ними договор о дружбе и взаимопомощи, вытеснить от туда китай -и использовать их против израиля сша и британии смертельных врагов Россиии и русского народа, а также для толчка бывших совреспублик Средней Азии к вхождению в союз России и Беларуси под угрозой их порабощения талибами от которых эти правители будут бежать к нам быстрее нежели от них бежали сша.

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