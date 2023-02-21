Афганистан мчится в пучину нового хаоса?
Илья Титов о скучающих талибах у власти, и к чему это может привести.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #Афганистан #Афган #политика #талибы #талибан
Возглавить режим талибов вокруг себя, заключить с ними договор о дружбе и взаимопомощи, вытеснить от туда китай -и использовать их против израиля сша и британии смертельных врагов Россиии и русского народа, а также для толчка бывших совреспублик Средней Азии к вхождению в союз России и Беларуси под угрозой их порабощения талибами от которых эти правители будут бежать к нам быстрее нежели от них бежали сша.