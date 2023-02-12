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1987. Уолли Макнейми в Москве и Ставрополе

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01. «Состоятельная советская семья обедает в своей относительно роскошной московской квартире. Они одни из немногих в городе, у кого новая, современная квартира и элегантная мебель»
01. «Состоятельная советская семья обедает в своей относительно роскошной московской квартире. Они одни из немногих в городе, у кого новая, современная квартира и элегантная мебель»

02. «Женщина готовит ужин для своей семьи у плиты на своей кухне. Ее квартира больше и лучше обустроена, чем многие в Москве».jpg
02. «Женщина готовит ужин для своей семьи у плиты на своей кухне. Ее квартира больше и лучше обустроена, чем многие в Москве»

03. «Подросток из Москвы разговаривает с подругой по домашнему телефону. Ее семья с хорошими связями живет лучше, чем многие в Москве; у многих даже …
03. «Подросток из Москвы разговаривает с подругой по домашнему телефону. Ее семья с хорошими связями живет лучше, чем многие в Москве; у многих даже нет собственной телефонной линии»

04. Девушка, играющая на пианино.jpg
04. Девушка, играющая на пианино

05. Смена караула у мавзолея на Красной площади.jpg
05. Смена караула у мавзолея на Красной площади

06. «Мемориал Второй мировой войны на Кутутовском проспекте (главная улица, которая проходит мимо гостиницы «Украина» в сторону Кремля). Мемориалы Вт…
06. «Мемориал Второй мировой войны на Кутутовском проспекте (главная улица, которая проходит мимо гостиницы «Украина» в сторону Кремля). Мемориалы в память о войне широко распространены по всей территории России»

07. «Бабушка взвешивает женщину на медицинских весах на тротуаре в Ставрополе. Немногие советские дома имеют такой предмет, как весы».jpg
07. «Бабушка взвешивает женщину на медицинских весах на тротуаре в Ставрополе. Немногие советские дома имеют такой предмет, как весы»

08. «Герой Советского Союза из Ставрополя в гимнастерке и медалях Второй мировой войны».jpg
08. «Герой Советского Союза из Ставрополя в гимнастерке и медалях Второй мировой войны»

09. Герой Советского Союза из Ставрополя в гимнастерке и медалях Второй мировой войны.jpg

10. Герой Советского Союза из Ставрополя в гимнастерке и медалях Второй мировой войны.jpg

11. «Дети репетируют бальные танцы в парадных костюмах на базе отдыха в Ставрополе».jpg
11. «Дети репетируют бальные танцы в парадных костюмах на базе отдыха в Ставрополе»

12. Дети репетируют бальные танцы в парадных костюмах на базе отдыха в Ставрополе.jpg

13. Дети репетируют бальные танцы в парадных костюмах на базе отдыха в Ставрополе.jpg

14. Дети репетируют бальные танцы в парадных костюмах на базе отдыха в Ставрополе.jpg

15. Музыканты готовятся к концерту.jpg
15. Музыканты готовятся к концерту

16. «Молодая пара из Ставрополя стоит и курит возле базы отдыха. Волосы молодой женщины уложены в модном западном стиле».jpg
16. «Молодая пара из Ставрополя стоит и курит возле базы отдыха. Волосы молодой женщины уложены в модном западном стиле»
Источник: https://humus.livejournal.com/8833559.html
Метки: история, Москва, Россия, ставрополь, фото
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