1987. Уолли Макнейми в Москве и Ставрополе
01. «Состоятельная советская семья обедает в своей относительно роскошной московской квартире. Они одни из немногих в городе, у кого новая, современная квартира и элегантная мебель»
02. «Женщина готовит ужин для своей семьи у плиты на своей кухне. Ее квартира больше и лучше обустроена, чем многие в Москве»
03. «Подросток из Москвы разговаривает с подругой по домашнему телефону. Ее семья с хорошими связями живет лучше, чем многие в Москве; у многих даже нет собственной телефонной линии»
04. Девушка, играющая на пианино
05. Смена караула у мавзолея на Красной площади
06. «Мемориал Второй мировой войны на Кутутовском проспекте (главная улица, которая проходит мимо гостиницы «Украина» в сторону Кремля). Мемориалы в память о войне широко распространены по всей территории России»
07. «Бабушка взвешивает женщину на медицинских весах на тротуаре в Ставрополе. Немногие советские дома имеют такой предмет, как весы»
08. «Герой Советского Союза из Ставрополя в гимнастерке и медалях Второй мировой войны»
11. «Дети репетируют бальные танцы в парадных костюмах на базе отдыха в Ставрополе»
15. Музыканты готовятся к концерту
16. «Молодая пара из Ставрополя стоит и курит возле базы отдыха. Волосы молодой женщины уложены в модном западном стиле»