Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика

Национализация в ДНР

30 4


Глава ДНР Пушилин сообщил, что принято решение о национализации активов украинских олигархов в ДНР. Все их имущество и активы перейдут в государственную собственность.По хорошему, национализацию активов украинских олигархов на Донбассе надо было провести еще в 2014-м году. Но лучше поздно, чем никогда. В Крыму также идет процесс национализации активов украинских олигархов и политиков.
Национализация проходит в рамках российских правовых процедур.
Там надо бы проверить еще различных псевдособственников, на которых украинские олигархи переписывали свою недвижимость и активы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8162038.html
Метки: ДНР, донецкая народная республика, национализация, пушилин, Россия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Миф о «хозяевах Донбасса» разрушен. Это будет стоить им состояния. Как правильно национализировать имущество олигархов и наладить экономику ДНР?
Что скрывает дымовая завеса „национализации” в ЛНР-ДНР?
Расследование РБК: на чьи деньги живет Донбасс
Вопрос о национализации и о судьбе брошенных предприятий А. Захарченко обсудил с представителями бизнеса
1 марта — День Независимости ДНР и ЛНР. Дмитрий Родионов
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 7510 4216
    serjoza час назад

      странно как то,об этом уже покойный бывший президент говорил..и вроде сделали..или россиский олигархи сказали-не трогать?

      1
      1
    • 16798 15654
      KT час назад

        Национализации быть ! Помним как это происходило в Крыму.

      • 28444 24070
        марина час назад

          расскажи как ты представляешь национализацию -кто даст денег лднр и запустит заводы -кто работать станет -и если это был 2014год-то кто и на основании чего??

        • 28444 24070
          марина 46 мин. назад

            Спецрейсом для КБ и Локу -забудьте мечты о смене режима в России -в Украине да -возможно и идет :
            Российская ракета “Кинжал” со скоростью 12 000 км в час, что в 10 раз быстрее звука, была использована сегодня для уничтожения украинского склада оружия в 136 метрах под землей. (Посмотрите на изумление американского репортера, когда он внезапно увидел это)..https://matveychev-oleg.livejournal.com/15054081.html

            1
            1

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru