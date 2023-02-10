Национализация в ДНР
Глава ДНР Пушилин сообщил, что принято решение о национализации активов украинских олигархов в ДНР. Все их имущество и активы перейдут в государственную собственность.По хорошему, национализацию активов украинских олигархов на Донбассе надо было провести еще в 2014-м году. Но лучше поздно, чем никогда. В Крыму также идет процесс национализации активов украинских олигархов и политиков.
Национализация проходит в рамках российских правовых процедур.
Там надо бы проверить еще различных псевдособственников, на которых украинские олигархи переписывали свою недвижимость и активы.
странно как то,об этом уже покойный бывший президент говорил..и вроде сделали..или россиский олигархи сказали-не трогать?
Национализации быть ! Помним как это происходило в Крыму.
расскажи как ты представляешь национализацию -кто даст денег лднр и запустит заводы -кто работать станет -и если это был 2014год-то кто и на основании чего??
Спецрейсом для КБ и Локу -забудьте мечты о смене режима в России -в Украине да -возможно и идет :
Российская ракета “Кинжал” со скоростью 12 000 км в час, что в 10 раз быстрее звука, была использована сегодня для уничтожения украинского склада оружия в 136 метрах под землей. (Посмотрите на изумление американского репортера, когда он внезапно увидел это)..https://matveychev-oleg.livejournal.com/15054081.html