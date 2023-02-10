Борис Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. Страницы книги. Читает Евгений Киндинов. Передача 1
Борис Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. Страницы книги. Читает Евгений Киндинов. Передача 1
Передача 1 – https://www.youtube.com/watch?v=XRia7…
Передача 2 – https://www.youtube.com/watch?v=lzCgY…
Историческая хроника. Художественная версия, основанная на документах о жизни Сергия Радонежского, “игумена всея Руси”, великого молитвенника и государственника, благословившего русский народ на борьбу за независимость от татаро-монгольских завоевателей, основавшего Троицкую Лавру, ставшую духовным и культурным центром Московской Руси.
Состоит из 2-х частей.
#БорисЗайцев #ПреподобныйСергийРадонежский #СергийРадонежский #СтраницыКниги #ЧитаетЕвгенийКиндинов #ЕвгенийКиндинов #Передача1 #Страницыпрозы
Исполнители: Киндинов Евгений
Год производства: 1991