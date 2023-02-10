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Борис Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. Страницы книги. Читает Евгений Киндинов. Передача 1

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Борис Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. Страницы книги. Читает Евгений Киндинов. Передача 1
Передача 1 – https://www.youtube.com/watch?v=XRia7…
Передача 2 – https://www.youtube.com/watch?v=lzCgY…

Историческая хроника. Художественная версия, основанная на документах о жизни Сергия Радонежского, “игумена всея Руси”, великого молитвенника и государственника, благословившего русский народ на борьбу за независимость от татаро-монгольских завоевателей, основавшего Троицкую Лавру, ставшую духовным и культурным центром Московской Руси.

Состоит из 2-х частей.

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Исполнители: Киндинов Евгений
Год производства: 1991
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XRia7U8fBNs
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