Противостояния японских и отечественных спецслужб — от синоби до Рихарда Зорге
Кто такие ниндзя? Как и когда русские впервые столкнулись с ними?
Откуда взялся современный образ ниндзя? Об истории можно рассказывать в книгах и статьях, можно снимать о ней фильмы и разглядывать музейные экспонаты — овеществленную память прошлого. Увлекательными бывают и сами истории — о шпионах, например. О знаменитых или о необычных — таких как ниндзя. Увы, все музеи ниндзя находятся далеко. Да и с музеями разведки дела в нашей стране не очень хороши. Поэтому Александр Куланов расскажет об экспонатах из его личного собрания и о коллекциях его коллег, занимающихся историей противостояния японских и отечественных спецслужб — от ниндзя до Рихарда Зорге. Это своеобразная кураторская экскурсия по пяти залам необычного музея с рассказом о той самой истории, о ее героях и уникальных экспонатах.
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