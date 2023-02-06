Землятресение в Турции и Сирии
1. Ночью в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение.
2. Было более 20 толчков, с максимальной магнитудой 7,8 баллов по шкале Рихтера.
3. В ряде провинций Турции, а также в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия произошло обрушение жилых домов.
4. По данным на 8-30, общее число погибших в двух странах уже превысило 170 человек, несколько сотен получили ранения и травмы.
5. Эти цифры очевидно очень сильно вырастут, особенно за счет Турции, где падали даже многоэтажки https://t.me/boris_rozhin/77343 (обрушение 17-этажного дома в Турции). Речь может идти о сотнях или даже тысячах погибших.
Эрдогаша теперь больше займется своей страной и выборами..Ато ишь ,империю он захотел ,бог не тимошка ,видит немножко..
Дизайнерская архитектура.
Типа китайская хибара.
“Поистине, и нет сомнений в том, что Мы будем испытывать вас, вселяя частички страха, заставляя вас переносить голод. Также подвергнем вас испытанию, лишая богатства, забирая ваших близких и лишая плодов дел ваших. Но обрадуй, Пророк, терпеливых. Они те, кто в случае несчастья скажет: “Иннаа лил-ляяхи ва иннаа иляйхи рааджи‘уун” — “Поистине, мы принадлежим Богу. И мы к Нему вернемся”.
[Потеря или затруднения не есть конец жизни, жизнь продолжается. Теряя одно, мы находим другое. Нужно достойно пройти всё]. Им — благословение от Всевышнего и милость. Они — идущие по верному пути” (Св. Коран, 2:155–157).