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Паразиту предстоит стать лошадью. Россия на пороге экономической революции. Михаил Делягин

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Почему Запад пошел против нас, и договариваться там с кем-то бессмысленно? Можно ли и как вернуть бизнес в Россию? Когда и как в России случится экономическая революция? Выступление экономиста, депутата ГД РФ Михаила Делягина на научно-просветительской конференции «Колокола истории. Битва за будущее».

Полная версия ролика на сайте канала “День”: https://dentv.ru/ Участвуйте в проекте День наш! Смотрите эксклюзивные видео, получите доступ к уникальному архиву канала.

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#ДеньТВ #делягин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I9mj0Q7LXkk
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