Как разжигают конфликт в подбрюшье России
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Из разрозненных частиц складывается пазл Кавказской головоломки, в которой за армяно-азербайджанском конфликтом стоят интересы старших игроков, которые не всегда хотят афишировать свою деятельность. Кто разжигает и поддерживает перманентный конфликт и какую роль играет в нём интерес Великобритании к кавказскому золоту и Турции к торговле оружием. Расследование проводит Александр Артамонов.
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