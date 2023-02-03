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Димитровград. Документальный фильм (1984)

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Фильм рассказывает о городе Димитровграде Ульяновской области – крупном центре атомной энергетики.

Казанская студия телевидения 1984
Автор сценария – Ж. Миндубаев
Режиссер – Роберт Хисамов
Оператор – Мунир Залюшев

#димитровград #УльяновскаяОбласть #ДокументальныйФильм

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XfJ62u0exmY
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