Димитровград. Документальный фильм (1984)
Фильм рассказывает о городе Димитровграде Ульяновской области – крупном центре атомной энергетики.
Казанская студия телевидения 1984
Автор сценария – Ж. Миндубаев
Режиссер – Роберт Хисамов
Оператор – Мунир Залюшев
#димитровград #УльяновскаяОбласть #ДокументальныйФильм
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