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40 лет Арсену Павлову

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Сегодня Арсену Павлову 40 лет. Помним.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8143584.html
Метки: герои, ДНР, донбасс, донецкая народная республика, моторола, ополчение, павлов
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