Обыски в доме Коломойского
В доме Коломойского проходят обыски по делу о финансовых махинациях.
Инвестиции в Зеленского привели немного не к тем результатам, которых ожидал Коломойский, в силу того, что актив был перехвачен другими игроками и использован в том числе против самого Коломойского, который вложил большие деньги в продвижение Зеленского.
Но теперь в заднице Зеленского находится чужая рука, хотя еще несколько лет назад Коломойский наверняка полагал, что используя Зеленского, он сможет заниматься традиционным отжатием активов государства и других олигархов в свою пользу. А сейчас приходиться петлять, чтобы избежать окончательного ограбления (часть активов уже отжали) и посадки (в США на него до сих пор дело не закрыто).
НУ ?как ?-тянет на лорда??Завхоз ,он и есть завхоз..
“Украина является одной из семи стран, производящих титановую губку, основу металлического титана. Китай и Россия — самые видные стратегические соперники Америки — входят в эту избранную группу. По данным Геологической службы США, в прошлом году Китай произвел более 231 000 тонн титановой губки, что составляет 57 процентов мирового производства. Далее следуют Япония с 17 процентами и Россия с 13 процентами. Казахстан произвел почти 18 000 тонн, а Украина более 4 000 тонн.
«Украина имеет действительно значительные запасы редкоземельных минералов, и если мы правильно разыграем наши карты, это может стать действительно привлекательной альтернативой российским и китайским источникам, от которых в настоящее время существует большая зависимость», — сказал один из сотрудников Конгресса.
Большая часть боевых действий развернулась на востоке и юге Украины, где находятся месторождения полезных ископаемых на триллионы долларов. В первые месяцы вторжения российские войска захватили как минимум два месторождения титановой руды.
Магнат Дмитрий Фирташ , ныне живущий в изгнании в Австрии, был вынужден в 2021 году продать свою 49-процентную долю в Запорожском титано-магниевом комбинате — единственном в Европе заводе титановой губки — после того, как его обвинили в продаже титана в Россию для использования в военных целях. В январе 2022 года Фирташ продал крымский титановый завод российской фирме «Титан»””
п.с. помните войны в 60гг за каучук ?а чьи тогда ЧВК Впгнер и Кадыров…