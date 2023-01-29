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«Зеленый обман» и планируемый голод. Ольга Четверикова

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Полная версия (51 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/1hju0j-dtv


Что такое новая еда и как искусственно меняют психологию потребителей чтобы они не испытывали отвращения перед едой из насекомых и с удовольствием покупали пищу выращенную в пробирке. Почему «зеленая повестка» уничтожает традиционное земледелие и что такое планируемый голод. В студии Дмитрий Перетолчин и к.и.н. Ольга Четверикова.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g70tFQ2g_uM
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Один комментарий » Оставить комментарий
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    чисьт три часа назад

      Однозначно ДАААААААА!!!!!!Придуманная мировым сионизмом технология по уничтожению миллиардов людей в которую к сожалению умышленно влез и Путин демонстрируя лояльность и послушание.

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