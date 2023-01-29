«Зеленый обман» и планируемый голод. Ольга Четверикова
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Что такое новая еда и как искусственно меняют психологию потребителей чтобы они не испытывали отвращения перед едой из насекомых и с удовольствием покупали пищу выращенную в пробирке. Почему «зеленая повестка» уничтожает традиционное земледелие и что такое планируемый голод. В студии Дмитрий Перетолчин и к.и.н. Ольга Четверикова.
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Однозначно ДАААААААА!!!!!!Придуманная мировым сионизмом технология по уничтожению миллиардов людей в которую к сожалению умышленно влез и Путин демонстрируя лояльность и послушание.