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Консультаций по Курилам не будет

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МИД РФ уведомил Японию, что не будет вести с ней какие-либо консультации по поводу рыболовного промысла в районе Южных Курил.
Причина достаточно очевидна – антироссийская позиция Японии. По этим же причинам были прекращены какие-либо консультации по поводу статуса Южных Курил, совместной экономической деятельности на Курилах и даже по поводу возможности японцам посещать могилы своих родственников на Курилах.
Само собой, нулевые перспективы имеют и любые обсуждения мирного договора между Россией и Японией, в силу территориальных претензий Японии к России, от которых Япония не отказывается и отказываться не собирается.

Так как никаких предпосылок для изменения позиции Японии нет, то естественно, что у России нет никаких причин обсуждать с Японией что-либо связанное с Курилами, тем более, что Японее ярко проявляет себя как сателлит США, который будет использован для войны против дружественного России Китая. Япония в текущих условиях не скрывает намерений по дальнейшей милитаризации против Китая и КНДР (а в перспективе, это создаст дополнительные угрозы и для РФ), так что в текущих реалиях говорить с Японией не о чем.

Моменты, когда можно было сторговаться на 2 острова Южных Курил японцы явно упустили.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8134356.html
Метки: Дальний Восток, курилы, курильские острова, Россия, Япония
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5 5
    счи три часа назад

      Давно бы так!!!!!!

      3
      3
    • 17991 16425
      Руса 41 мин. назад

        Никаких договоренностей с Японией по Курильским островам никогда не было. Поддерживаю решение правительства РФ в ответ на антироссийскую политику Токио, в том числе и по рыболовному промыслу.

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