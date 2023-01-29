Консультаций по Курилам не будет
МИД РФ уведомил Японию, что не будет вести с ней какие-либо консультации по поводу рыболовного промысла в районе Южных Курил.
Причина достаточно очевидна – антироссийская позиция Японии. По этим же причинам были прекращены какие-либо консультации по поводу статуса Южных Курил, совместной экономической деятельности на Курилах и даже по поводу возможности японцам посещать могилы своих родственников на Курилах.
Само собой, нулевые перспективы имеют и любые обсуждения мирного договора между Россией и Японией, в силу территориальных претензий Японии к России, от которых Япония не отказывается и отказываться не собирается.
Так как никаких предпосылок для изменения позиции Японии нет, то естественно, что у России нет никаких причин обсуждать с Японией что-либо связанное с Курилами, тем более, что Японее ярко проявляет себя как сателлит США, который будет использован для войны против дружественного России Китая. Япония в текущих условиях не скрывает намерений по дальнейшей милитаризации против Китая и КНДР (а в перспективе, это создаст дополнительные угрозы и для РФ), так что в текущих реалиях говорить с Японией не о чем.
Моменты, когда можно было сторговаться на 2 острова Южных Курил японцы явно упустили.
Давно бы так!!!!!!
Никаких договоренностей с Японией по Курильским островам никогда не было. Поддерживаю решение правительства РФ в ответ на антироссийскую политику Токио, в том числе и по рыболовному промыслу.