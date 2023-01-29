Развитие электродинамики началось с работ придворного врача Елизаветы 1 Уильяма Гильберта в 1600 году, когда он опубликовал книгу «О магните, магнитных телах и о большом магните Земли». Большой вклад в становление электродинамики внесли ученые западной Европы, включая Стефана Грея (1729) и Шарля Дюфэ (1733), американец Бенджамин Франклин (1749), ученые из России – Георг Рихман (1751), Михайло Ломоносов (1753) и Теодор Эпинус (1759).

Электродинамика – это раздел физики, в рамках которого изучают электромагнитные процессы, явления, поля и сигналы. В состав электродинамики входят электростатика, магнитостатика, электродинамика сплошных сред, квантовая и релятивистская электродинамика, радиофизика и другие ее разделы. Электродинамика лежит в основе развития электротехники, электроники, радиотехники, вычислительной техники, современных средств связи и телевидения.

Об авторе. Родился 27 мая 1945 г. в гор. Карабаш Челябинской обл. В 1969 г. закончил Минский медицинский институт по специальности «лечебное дело» , затем аспирантуру Института экспериментальной медицины АМН СССР (г. Ленинград). В 1973 г. Защитил кандидатскую диссертацию по специальности «биохимия» , а в 1990 г. – докторскую по специальностям «управление в биологических и медицинских системах» и «генетика» (в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова, г. Киев). В 1994 г. присвоено ученое звание профессора. Биофизика в целом и биоэлектродинамика в особенности составят в 21-ом веке главное направление развития биологической и медицинской науки . 20-й век был веком биохимии (включая молекулярную биологию), а 21-й век будет веком биофизики.



Позднее свой вклад в электродинамику внесли Генри Кавендиш (1771), врач Луиджи Гальвани (1780), Шарль Кулон (1785), Алессандро Вольта (1793), фармацевт Ганс Эрстед (1820), Андре-Мари Ампер, который ввел термин «электродинамика» (1826), Георг Ом (1827), Майкл Фарадей (1831), Джеймс Максвелл (1873) и основоположник теории относительности Анри Пуанкаре (1897).

1. Биоэлектродинамика

Биоэлектродинамика – это раздел биофизики, в рамках которого изучают электромагнитные процессы, явления, поля и волновую информацию в биологических системах.



Биоэлектродинамика включает изучение указанных биофизических аспектов жизни на всех уровнях биологической организации от биомолекул до биоценозов.

История биоэлектродинамики началась с опытов Л. Гальвани (1791), продолжилась трудами Э. Дюбуа-Реймона (1848), Н. Е. Введенского (1884), В. Ю. Чаговца (1896), А. Ф. Самойлова (1908) и трудами многих электрофизиологов двадцатого столетия, изучавших электрические процессы в живых организмах и создавших в результате такие методы диагностики, как электрокардиография и электроэнцефалография, а также импедансные и другие методы электродиагностики.

Открытие электромагнитных волновых процессов в биосистемах и создание первой технологии волновой медицины принадлежат белорусскому врачу Якубу Оттоновичу Наркевичу-Йодко (1891).

Я. О. Наркевич-Йодко нашел способ визуализации электромагнитного излучения от поверхности биологического объекта, будь то рука человека или лист растения. Для этого помещают объект в зону действия электромагнитного поля с частотой 10 – 100 кГц и напряженностью 5 – 30 кВ.



При взаимодействии внешнего электромагнитного поля высокой частоты и высокой напряженности с собственным полем биообъекта на его поверхности в воздухе возникает коронный барьерный разряд, который обусловливает свечение в зоне взаимодействия полей.



Картину свечения на поверхности объекта фотографируют. Свою технологию Наркевич-Йодко назвал электрографией. Электрографию автор использовал для диагностики заболеваний, в частности неврологических.



Так появился первый метод волновой диагностики, а точнее, – появилось первое поколение технологий волновой медицины.

Немного позднее опыты с электрографией повторил Никола Тесла, а полвека спустя эффект Наркевича-Йодко «переоткрыл» С. Кирлиан.



А еще 45 лет спустя К. Г. Коротков (1995) инициировал новый этап развития электрографии, которая получила название газоразрядной визуализации (ГРВ), и разработал аппаратуру и методы ГРВ-диагностики.



На основе ГРВ-технологии сегодня развивается важное направление биоволновых медицинских исследований.

Второе поколение методов волновой медицины составили технологии резонансной терапии (Р. Райф, 1920) и резонансной диагностики (Х. Шиммель, 1978), а также диагностики индивидуальных характеристических частот (П.Д. Клименко, 2002).

Третье поколение методов волновой медицины представляют технологии функциональной спектрально-динамической диагностики и коррекции, получившие название ФСД-технологий (С. М. Закиров, 2001).

2. Волновые процессы

Множество волновых процессов включает волны звуковые и сейсмические, волны на поверхности воды, волны механических колебаний и весь спектр электромагнитных волн, включая радиоволны, тепловое излучение, волны света и жесткие излучения.

Выделяют два основных типа волн: упругие и электромагнитные. Упругие, в том числе акустические, волны – это волны, связанные с колебаниями частиц при механической деформации упругой среды (газообразной, жидкой или твердой).

Волны, у которых частицы среды совершают колебания вдоль направления распространения, называется продольной волной. Если же частицы среды колеблются перпендикулярно направлению распространения волны, волна называется поперечной.

Электромагнитные поля – это распространяющиеся в пространстве и переменные во времени электромагнитные волны.



Электромагнитные волны всегда имеют поперечные к направлению распространения составляющие векторов напряженностей электрического и магнитного полей. Продольные составляющие этих векторов могут существовать лишь при определенных условиях (например, у границ раздела разных сред).

Изучением процессов излучения, распространения и поглощения электромагнитных волн также занимается электродинамика.



До диапазона инфракрасных волн все среды принято рассматривать как сплошные без учета их внутренней микроструктуры, волновыми процессами в таких средах занимается классическая электродинамика.



На более высоких частотах учитывают микроструктуру среды и дискретность электромагнитного излучения, то есть учитывают квантовые эффекты. В этом случае электромагнитное излучение описывают методами квантовой электродинамики.

При наличии высоких энергий волнового потока, имеет место перенос энергии при отсутствии переноса вещества, а, в случае низких энергий волнового потока, может иметь место перенос информации при практическом отсутствии переноса энергии.



Электромагнитные волны имеют четыре основные характеристики, включая частоту, амплитуду, фазу и спин (направление вращения собственного момента импульса).



Частота и амплитуда это, преимущественно, энергетические характеристики. Фаза и спин имеют смысл спектрально-динамических характеристик, которые отражают не энергетику, а внутреннюю организацию волнового процесса.

Основные электромагнитные явления это возбуждение волн конкретными источниками, отражение и преломление волн на границе раздела сред, рассеяние на неоднородностях, рефракция (искривление траектории распространения волн), поглощение энергии и интерференция.



Интерференцией волн называется сложение в пространстве двух или нескольких волн, при котором в разных точках пространства получается усиление или ослабление амплитуды результирующей волны.



Интерференция наблюдается у волн любой природы, в том числе, – электромагнитных.



В процессе интерференции усиление волн происходит в результате явления резонанса, а ослабление – в результате явления взаимной компенсации волн, находящихся в противофазе.

В среде с потерями распространяющиеся волны теряют часть своей энергии, и их амплитуды убывают по экспоненциальному закону вдоль направления распространения.



Можно предположить, что в области «экспоненциального хвоста», то есть в области низких энергий реализуются основные информационные потоки и взаимодействия в живой природе.

В 1889г. А. И. Садовский теоретически показал, что свет, поляризованный по кругу или эллиптически, должен иметь момент импульса, то есть спин.



Действительно, электромагнитные кванты обладают спином, но поскольку они всегда движутся со скоростью света, их спин нельзя рассматривать как вращение вокруг какой-то неподвижной точки; ось спина всегда совпадает с направлением движения фотона.



Спин фотона связан с поляризацией, то есть поляризация это проявление спина и спин имеют не только фотоны видимой части спектра, но и любые электромагнитные волны. Наглядное представление о спиновых состояниях дает сфера Пуанкаре.

При круговой поляризации электрическое и магнитное поля не осциллируют, а согласованно вращаются, по-прежнему образуя между собой прямой угол.



При эллиптической поляризации существует некоторая комбинация вращательного и колебательного движений, а вектора электрического и магнитного полей «вычерчивают» в пространстве эллипсы.



В итоге, если наглядно представить некоторый отрезок траектории движения электромагнитной волны, то вращающиеся вектора (электрический и магнитный) в сочетании с прямолинейным движением волны образуют картину двойной спирали, которая очень напоминает двойную спираль ДНК.

3. Резонансные медицинские технологии

Второе поколение технологий волновой медицины основано на использовании явления резонанса.



Резонансом называют частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с характерной для данной системы внутренней частотой, то есть с частотой собственных колебаний. Резонансная частота равна собственной частоте.

Изобретатель гетеродинного ультрафиолетового микроскопа и основоположник второго поколения методов волновой медицины врач Роял Райф разработал метод резонансной терапии инфекционных болезней.



Начиная с 1920 года он выявляет резонансные частоты в диапазоне 0,1 – 10 МГц для многих бактерий и вирусов и впервые выделяет вирус рака. В 1934 – 1937 годах Р. Райф проводит серию клинических испытаний резонансной терапии рака третьей стадии на различных группах больных и получает 100% излечений.

Более сорока лет назад доктор Хельмут Шиммель разработал метод и технологию резонансной диагностики с помощью различных тест-препаратов.



Метод получил название вегетативно-резонансного тестирования (ВРТ). Х. Шиммель отмечал, что организм с точностью камертона реагирует на электромагнитные колебания.

Принцип ВРТ-диагностики заключается в измерении резонансного отклика организма пациента на волновое воздействие электронной копии диагностического тест-препарата в репрезентативной точке акупунктуры.

Для проведения ВРТ пациент берет в одну руку пассивный электрод, а врач устанавливает контакт щупа активного электрода с воспроизводимой (репрезентативной) точкой измерения на второй руке пациента и производит измерение резонансного отклика организма пациента на воздействие волнового сигнала электронной копии диагностического тест-препарата.

ВРТ-диагностика имеет определенные технологические особенности.



В частности, при ВРТ-диагностике первый контакт щупа активного электрода с точкой измерения может не отражать истинного ее состояния, а стрелка шкалы микроамперметра в этом случае будет обладать большой инерционностью, что может приводить врача к неправильной интерпретации получаемых результатов.



Во избежание этого применяется метод «накачивания», заключающийся в том, что после достижения максимальной величины измеряемого значения, давление щупа уменьшается без отрыва наконечника активного электрода от точки.



Затем давление щупа снова постепенно повышается (накачивание), при этом на втором, третьем и последующих проводимых измерениях инерционность стрелки микроамперметра хотя и будет проявляться небольшим «проскакиванием» цифровых величин, характеризующих истинное состояние точки измерения, но спустя очень короткое время будет возвращаться к ним.



Если исходное значение шкалы после накачивания снова достигается, то точка измерения считается воспроизводимой, если нет, то такая точка считается невоспроизводимой и не может быть использована для измерений.



Время процесса накачивания не должно превышать 3 с. Накачивание во времени должно быть плавным (без рывков и скачкообразного изменения давления).



Если осуществляется слишком сильное или длительное давление, эта точка может стать непригодной для измерения.

Современная ВРТ-диагностика дает достоверность до 90%.

4. Волновая сфера организма

Основные сферы организма включают генетическую, метаболическую, функциональную, психическую и волновую. Каждая сфера имеет свой тип процессов.

Волновая сфера включает все электромагнитные волновые процессы в организме и его окрестности. Частотный диапазон этих волновых процессов от долей герца до 1016 герц (дальнее ультрафиолетовое излучение).

Состояние волновой сферы (ВС) зависит от состояния всех остальных сфер организма и от полевого груза. Полевой груз складывается из техногенных полей (электросмог), геопатогенных полей и неблагоприятных космических и антропогенных полей.

Обоюдная взаимозависимость волновой сферы с каждой из всех остальных сфер организма делает волновую сферу главным фактором, а вещественно-волновые взаимодействия – главным механизмом интеграции организма в единое целое. Без этого механизма цельность организма недостижима как таковая. Волновая сфера "охватывает" все остальные сферы, а точнее составляет с ними единое органичное целое.

Деление процессов на вещественные и волновые является условным. Реально существует единые и неразделимые вещественно-волновые процессы. Или, иными словами, в биологических организмах существует единая сложная система вещественно-волновых процессов. Обобщением этих положений является фундаментальный принцип вещественно-волнового дуализма биологических процессов.

Вещественно-волновые взаимодействия симметричны. Вещественные процессы влияют на полевые, поскольку все вещественные процессы генерируют волновые излучения, имеющие свои строго специфические спектрально-динамические параметры.



В свою очередь волновые процессы оказывают влияние на соответствующие по спектрально-динамическим параметрам вещественные процессы. Вещественно-волновые взаимодействия реализуются, в основном, через механизмы резонанса и компенсации.

В существующем термине "биополе" приставка "био" имеет смысл формального указания на происхождение поля, то есть на его принадлежность биологическому объекту.



В содержательном плане биополе является совокупностью физических электромагнитных полей, которая имеет только одну отличительную особенность.



Эта особенность заключается в высокой сложности организации биополя, которая соответствует сложности организации процессов в биологическом объекте. Как писал Р. Вирхов: «Я не знаю ничего существенно биологического кроме биологической организации».

В силу закономерного отображения в волновой сфере всех остальных сфер, а точнее естественного единства волновой сферы и остальных сфер организма, ВС содержит информацию о всех процессах в организме без исключения.



Это делает ВС уникальным источником диагностических данных и универсальным посредником для коррекции любых патологических процессов. И не только патологических, но и патогенетических и рискогенетических.

В развитии патологии имеет место последовательность процессов рискогенеза (постепенное формирование высокого риска), патогенеза (формирование болезни) и нозогенеза (развитие болезни).

Наиболее важным является диагностическое выявление процессов рискогенеза, а проще говоря, диагностика рисков заболеваний. Диагностика нозологических рисков является абсолютно необходимой основой для эффективной профилактики болезней.



Точно так, как диагностика болезней является необходимой основой для их эффективного лечения.

Медицинские технологии работы с ВС организма получили название технологий волновой диагностики и волновой коррекции.

Всякий процесс в организме является функциональным процессом. Волновые процессы столь же функциональны, сколь и вещественные.



Вещественно-волновое единство всех функциональных процессов в любых биосистемах обусловливает понимание волновой диагностики как функциональной диагностики и понимание волновой коррекции (за исключением лучевой терапии) как функциональной коррекции.

Состояние ВС, как упоминалось выше, зависит от состояния всех остальных сфер организма, а также от полевого груза.

Волновая сфера организма в смысле своего диагностического потенциала является равномощной остальным сферам организма вместе взятым.



Она равновелика всем остальным сферам и в смысле потенциальных возможностей медицинской диагностики и коррекции (оздоровительно-профилактической и лечебно-реабилитационной).

5. Волновые объекты и медицинские технологии

Волновыми объектами для биологических и медицинских исследований и технологий являются:

- волновые сигналы биоорганизма,

- волновые процессы в биоорганизме,

- волновые биоструктуры (устойчивые во времени частотно-фазовые системы волновых взаимодействий, например, фантомы и миазмы),

- волновые сущности (примитивные волновые организмы, например, лярвы),

- волновые тела биоорганизма (сколь угодно сложные волновые тела).

Отметим, что все волновые объекты рассматривают в рамках парадигмы материализма, азбучные истины которой включают следующие положения:

- материя — это вещество и/или поле,

- вещество это иерархическая система полевых взаимодействий,

- вещество без поля не бывает,

- поле без вещества – сколь угодно,

- реальные поля – волновые (динамические)

Существующие биоволновые исследования и технологии охватывают практически все диапазоны электромагнитного спектра кроме рентгеновского и гамма-лучей, которые, по всей видимости, в собственных биоволновых полях организмов отсутствуют.

В низкочастотном диапазоне (3 Гц – 30 кГц) работают ФСД-технологии (20 Гц – 11 кГц).

В радиоволновом диапазоне (30 кГц – 300 МГц) осуществляется газоразрядная визуализация (ГРВ).

В микроволновом диапазоне (0,3 – 300 ГГц) работал Роял Райф (0,1 – 10 МГц), выявлял индивидуальные характеристические частоты (ИХЧ) П. Д. Клименко (40 – 75 ГГц) и предположительно работал Дзян Каньчжен (точных данных найти не удалось) и его последователь Б. С. Котов (СВЧ-диапазон: 0,3 – 3 ГГц).

В инфракрасном диапазоне (0,3 – 385 ТГц) работают технологии медицинского тепловидения.

В пределах видимого диапазона (385 – 789 ТГц) биоволновые процессы пока малоизучены.

В инфракрасном диапазоне работают митогенетические лучи А.Г. Гурвича.

Если рассматривать первые несколько тел организма человека, включая вещественное (явье), эфирное (жарье), психическое (навье) и ментальное (клубье), то все аппаратные волновые технологии медицинской диагностики и коррекции работают на уровнях эфирного и психического тел.

Тело, которое мы назвали вещественным, обычно называют физическим, но с позиций физики не только вещественное тело, но и все волновые тела подчиняются законам физики.



Заметим, что приведенные в скобках славянские наименования волновых тел организма указывают на факт наличия в славянской ведической традиции знаний о волновых телах организма.



На уровнях эфирного и психического тел (последнее часто называют астральным) работает медицинская диагностическая аппаратура газоразрядной визуализации (ГРВ), частотного резонанса (ЧР), индивидуальных характеристических частот (ИХЧ) и функциональной спектрально-динамической диагностики (ФСД-диагностики).

6. Спектрально-динамические медицинские технологии

Основоположником третьего поколения технологий волновой медицины, которое получило название спектрально-динамических медицинских технологий, является доктор Закиров Салават Мингазиевич.



Он разработал методические, алгоритмические и аппаратные решения, которые отражены в его патенте 2001 года.

Суть спектрально-динамического метода диагностики заключается в пассивной (без всякого воздействия) записи динамики электромагнитного излучения от поверхности кожи организма в диапазоне частот от 20 Гц до 11 КГц, спектральном анализе записанного сигнала с получением его фазового спектра и последующего распознавания наличия спектрально-динамических соответствий с аналогичными спектрами электронных копий различных диагностических маркеров.

Среди существующих волновых медицинских технологий спектрально-динамические технологии являются наиболее технологичными.



В частности, это медицинская технология функциональной спектрально-динамической диагностики (ФСД-диагностики) на основе Комплекса Медицинского Спектрально-Динамического (КМСД).

Наиболее общими характеристиками и, одновременно, основными отличиями ФСД-диагностики являются:



принцип распознавания образов вместо принципа измерения величин;



пассивность основного режима диагностики;



возможность дополнительного режима активного тестирования актуальности процессов по соответствующим маркерам;



наноэнергодиапазон излучаемой в режимах тестирования и коррекции мощности сигналов;



простота технологии и соответствующая доступность для любого врача;



оперативность диагностики: время основного обследования не более 1 мин. и время диагностического анализа врачом по одной системе организма до 10 мин. в обычном режиме и до 2 мин. – в режиме экспресс-диагностики;



мобильность аппаратуры (габариты сумки для ноутбука);



потенциальная универсальность диагностики рискогенетических и патогенетических процессов;



возможность автоматизации диагностики болезней и нозологических рисков.



Диагностическая точность ФСД-диагностики по результатам клинических испытаний и дополнительных исследований составляет до 95% для распространенной патологии независимо от возраста пациента.

Главным достоинством ФСД-диагностики является возможность диагностики рисков и ранних (скрытых, латентных) стадий заболеваний для целей их индивидуальной профилактики и раннего лечения.

Применение ФСД-диагностики эффективно в оздоровительно-профилактическом консультировании, в общей врачебной практике, при диспансеризации и профилактических осмотрах, предрейсовом и ином контроле, при сортировке пораженных лиц в случаях чрезвычайных ситуаций, при поступлении пациента в стационар, в мобильных диагностических комплексах, на флоте, в удаленных и труднодоступных районах страны.



ФСД-диагностика удобна для телемедицинской диагностики, включая смарт-диагностику через личный смартфон и во многих случаях допускает создание интеллектуальных систем автоматической диагностики заболеваний для развития массовой доврачебной диагностической помощи населению.

Заключение

Биофизика в целом и биоэлектродинамика в особенности составят в 21-ом веке главное направление развития биологической и медицинской науки. 20-й век был веком биохимии (включая молекулярную биологию), а 21-й век будет веком биофизики.

Доминирование биохимии в лице фарминдустрии привело ко многим весьма печальным для населения планеты последствиям, не говоря о судьбах ученых, таких как Роял Райф.

Принцип вещественно-волнового дуализма биологических процессов уже сегодня является фундаментальной основой развития прикладной биоэлектродинамики. В рамках этого принципа реализуются все электромагнитные волновые воздействия на биологические организмы, многие из которых еще ждут своего биоэлектродинамического объяснения.



В духе этого принципа выполняются исследования волнового генома (П. П. Гаряев, 1994).

Существующие представления о волновом психопроцессинге, в которых мозгу отводится роль психосоматического транслятора, в недалеком будущем способны преодолеть доминирование вещественной парадигмы в когнитологии, психофизиологии и психиатрии.

Упоминание в статье волновых сущностей и тел с большой вероятностью вызовет нарекания со стороны блюстителей вещественной догмы, озабоченных поисками лженауки.



В условиях ментальной войны эти блюстители являются вольными или невольными агентами влияния противника (идейными, платными, рефлексивно управляемыми или когнитивно ущербными).

Достигнутый уровень развития волновой медицины следует рассматривать как скромное начало большого пути.



Сегодня развитие медицины в целом более всего сдерживает дефицит методов и средств ранней диагностики. Эту проблему способны решить технологии ФСД-диагностики.

В.Н. Ростовцев



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