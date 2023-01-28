Валентин Катаев. Хуторок в степи. Радиопостановка. Передача 1. “Старые друзья”
Валентин Катаев. Хуторок в степи. Радиопостановка. Передача 1. "Старые друзья"
▶ Подписаться на канал "Советское радио": https://goo.gl/vHoSmv
Первая часть – "Старые друзья" – радиопостановки по страницам второй повести из тетралогии "Волны Черного моря". Продолжение рассказа о приключениях одесских мальчишек Пети и Гаврика, начатого в спектакле "Белеет парус одинокий".
Состоит из 2-х передач.
Автор инсценировки Гумилевская Марта.
Режиссер Литвинов Николай.
Автор музыки Ширинский Василий
#Радиодетям
В ролях: От автора – Консовский Алексей; Василий Петрович Бачей – Цейц Сергей; Его сыновья: Петя – Шефер Нинель; Павлик – Князева Лидия; Тетя – Фадеева Елена; Гаврик – Сперантова Валентина; Попечитель учебного округа господин Файг – Быков Ролан; Бас – Пирогов Леонид; Курсистка – Журавлева Наталья
Год производства: 1963