Главная » Видео, История, Творчество

Валентин Катаев. Хуторок в степи. Радиопостановка. Передача 1. “Старые друзья”

2 0

Валентин Катаев. Хуторок в степи. Радиопостановка. Передача 1. "Старые друзья"
▶ Подписаться на канал "Советское радио": https://goo.gl/vHoSmv

Первая часть – "Старые друзья" – радиопостановки по страницам второй повести из тетралогии "Волны Черного моря". Продолжение рассказа о приключениях одесских мальчишек Пети и Гаврика, начатого в спектакле "Белеет парус одинокий".
Состоит из 2-х передач.
Автор инсценировки Гумилевская Марта.
Режиссер Литвинов Николай.
Автор музыки Ширинский Василий

#Радиодетям

В ролях: От автора – Консовский Алексей; Василий Петрович Бачей – Цейц Сергей; Его сыновья: Петя – Шефер Нинель; Павлик – Князева Лидия; Тетя – Фадеева Елена; Гаврик – Сперантова Валентина; Попечитель учебного округа господин Файг – Быков Ролан; Бас – Пирогов Леонид; Курсистка – Журавлева Наталья

Год производства: 1963 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AVuNO6muMZ8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Коллапс Ресурсной Федерации. Причины Управленческого Дефолта [Нейромир-ТВ]
Валентин Катаев: "Ясный и радостный мир"
УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕЛЬФИНОВ
СЕНСАЦИОННОЕ Обращение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева к гражданам страны (Президент просит о помощи?)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru