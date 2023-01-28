Олененок. Документальный фильм Юрия Ледина (1969)
Главные герои фильма – олени приполярной тундры. Вместе с авторами фильма мы наблюдаем за рождением олененка, игрой оленят и любуемся природой весенней тундры. Текст читает актер Зиновий Гердт.
#ДокуменальныйФильм
Норильская студия телевидения 1969
Автор сценария – Юрий Ледин
Режиссер – Юрий Ледин
Оператор – Юрий Ледин
Текст читал – Зиновий Гердт
#олененок #ЮрийЛедин #тундра #олени
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