Город Фрунзе. Документальный фильм (1980)
О столице Киргизской ССР – городе Фрунзе (Бишкек). Фильм знакомит с достопримечательностями города, его новостройками, с национальной культурой и традициями киргизского народа.
#ДокументальныйФильм
Киргизфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1980
Автор сценария – В. Федоров
Режиссер – И. Герштейн
Оператор – Т. Мамбеталиев
#гостелерадиофонд #Киргизия #ГородаСССР
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