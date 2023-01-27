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Город Фрунзе. Документальный фильм (1980)

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О столице Киргизской ССР – городе Фрунзе (Бишкек). Фильм знакомит с достопримечательностями города, его новостройками, с национальной культурой и традициями киргизского народа.

#ДокументальныйФильм
Киргизфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1980

Автор сценария – В. Федоров
Режиссер – И. Герштейн
Оператор – Т. Мамбеталиев

#гостелерадиофонд #Киргизия #ГородаСССР


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k5Wq9M0DOEU
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