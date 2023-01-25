Кинопанорама. Владимир Высоцкий. Монолог (1980)
Кинопанорама. Владимир Высоцкий. Монолог был снят в 1980 году.
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Немонтированный материал для "Кинопанорамы", из которого позже была сделана передача "Владимир Высоцкий. Монолог".
Эта запись выступления Владимира Высоцкого был сделана 22 января 1980 года, без купюр, с остановками, несколькими дублями записи одних и тех же фрагментов.
Вот Высоцкий входит в студию, снимает куртку, вешает ее на стул и начинает свой разговор со зрителями…
«Так, стоп. Извините, у нас ничего не получается, потому что я совершенно пою не ту песню», – это говорит Высоцкий после четвертого дубля записи песни «Мы вращаем Землю»…
Посмотрите этот видеоматериал целиком, и вы увидите, как мучительно трудно шла работа над записью песен, как требователен был к себе Владимир Высоцкий. Он очень серьезно готовился именно к этой передаче, думал, как бы сделать так, чтобы было интересно и зрителям, и ему самому.
#1980 #высоцкий