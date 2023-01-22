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Предчувствие гибели. Ход королевы

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Полная версия (47 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/ang2x2-dtv

Продолжение расследования. Двадцать пять лет назад в автокатастрофе в центре Парижа погибла​ Диана, принцесса Уэльская, ​ унесшая с собой темные тайны дома Виндзоров. Обстоятельства этой автокатастрофы не могут не вызывать сомнений в официальной версии случившегося. Историк спецслужб, писатель Геннадий Соколов на основании собственного расследования приходит к выводу, что это была инсценировка несчастного случая, за которой стояли спецслужбы Великобритании. В студии Сергей Харцызов.

Также смотрите “Тëмные тайны королевской семьи” https://youtu.be/OM4oAs2XQlU

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nPo6-t6DWTU
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