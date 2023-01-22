Предчувствие гибели. Ход королевы
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Продолжение расследования. Двадцать пять лет назад в автокатастрофе в центре Парижа погибла Диана, принцесса Уэльская, унесшая с собой темные тайны дома Виндзоров. Обстоятельства этой автокатастрофы не могут не вызывать сомнений в официальной версии случившегося. Историк спецслужб, писатель Геннадий Соколов на основании собственного расследования приходит к выводу, что это была инсценировка несчастного случая, за которой стояли спецслужбы Великобритании. В студии Сергей Харцызов.
Также смотрите “Тëмные тайны королевской семьи” https://youtu.be/OM4oAs2XQlU
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