Галилей против церкви/Ксения Чепикова
На XI фестивале в Москве Ксения Чепикова рассказала, в чём на самом деле состоял конфликт Галилея и Церкви, каким был приговор инквизиционного суда и развеяла самые известные мифы об учёном.
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