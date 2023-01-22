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Галилей против церкви/Ксения Чепикова

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На XI фестивале в Москве Ксения Чепикова рассказала, в чём на самом деле состоял конфликт Галилея и Церкви, каким был приговор инквизиционного суда и развеяла самые известные мифы об учёном.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xlIgqZ1sW5A
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