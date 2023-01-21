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Женщина Новой Эпохи

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Женщинам предстоит сыграть важную роль в предстоящем переходе Человечества с пути потребительского отношения к жизни на путь совершенствования внутреннего мира людей. Об этом мы говорим в этом вебинаре для женщин.

1:45 – Влияние женщин на мужчин.
3:26 – С чего начинается мир?
5:40 – Что означает быть женщиной?
6:38 – О чем женщине необходимо заботиться прежде всего?
7:04 – Что нужно оставить нам в уходящей эпохе?
7:45 – Как женщина влияет на мужчину?
16:58 – Роль женщины на мужчину в условиях СВО.
23:44 – Пять граней личности мужчины.
28:30 – Как правильно давать советы мужчине.
35:22 – Уровни нравственности мужчины и женщины.
39:46 – Как выбрать спутника жизни?
42:02 – «Правило 15 минут»
44:20 – Женщины могут прекратить войны.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Id-O6CfYZFE
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