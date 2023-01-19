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Меганаука для России: Прорывные направления в Науке от Росатома. Борис Марцинкевич

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Меганаука для России: Прорывные направления в Науке от Росатома. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Фотонный суперкомпьютер, «Супер С-тау фабрика», создаваемая на основе электрон-позитронного коллайдера, лазер XCELS с рекордно высокой пиковой мощностью- все эти проекты класса мегасайенс разрабатывается в Национальном центре физики и математики. Александр Сергеев, научный руководитель НЦФМ в интервью Борису Марцинкевичу рассказывает о программах Центра и планах на будущее в сфере миди- и мегасайенс.
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#Марцинкевич #новости #росатом #наука #технологии #атом #физика #россия #rosatom
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J3QFnyMbHu8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10336 7812
    малыш два часа назад

      Изучение глубже того что не понятно нужно для того чтобы заинтересовать людей и содержать науку.
      Но сейчас после решения вопросов с самолетами и судами для моря, нужно собрать все воедино для создания своего авто.
      Создать школу науковедов по авто, чтобы была работа постоянной.
      Это деньги не меньше чем самолеты и пароходы.

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