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Крестный ход под обстрелом

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Зачем в Мариуполь приезжал Гитлер? Оккультизм территории «Азовстали». Для чего это место решили запечатать правосланым крестом? В студии канала «День» научный сотрудник Института религиозных и социальных исследований Владимир Семенко и старшая сестра Общины сестер милосердия во имя св. Императрицы Александры Фёдоровны, руководитель Всероссийской общественной организацией «Сообщество многодетных и приемных семей России «Много деток – хорошо!» Татьяна Боровикова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iuDGIVctTiQ
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