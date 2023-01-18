Крестный ход под обстрелом
Зачем в Мариуполь приезжал Гитлер? Оккультизм территории «Азовстали». Для чего это место решили запечатать правосланым крестом? В студии канала «День» научный сотрудник Института религиозных и социальных исследований Владимир Семенко и старшая сестра Общины сестер милосердия во имя св. Императрицы Александры Фёдоровны, руководитель Всероссийской общественной организацией «Сообщество многодетных и приемных семей России «Много деток – хорошо!» Татьяна Боровикова.
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