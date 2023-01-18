“Братушки” не помогут: Китай и Индия ЗАМЕСТЯТ Нефть из России для EC | Геоэнергетика Инфо
“Братушки” не помогут: Китай и Индия ЗАМЕСТЯТ Нефть из России для EC .
Только до 20 февраля скидка 20% на ВСЕ кресла ZONE 51. Переходите по ссылке: https://z51.ru/promo/geo
Китай быстро наращивает экспорт дизельного топлива, рост поставок совпал по времени с введением ограничений на топливо из России. Китайский дизель поможет Европе справиться с прекращением импорта российских нефтепродуктов. После решения о введении ценового эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, перевозимые морским путем, Запад ищет замену российскому топливу. Важнейшим фактором в этом процессе могут стать поставки топлива из Китая.
По данным Vortexa Ltd., в прошлом году ЕС импортировал около 220 млн баррелей дизельного топлива из России. Заменить такой объем российского топлива сложно, но возможно, пишет агентство. В 2021 году более половины всех морских перевозок в ЕС и Великобританию, где ввели ограничения на импорт российского топлива, приходилось на Россию, однако к декабрю доля упала примерно до 40%, отчасти благодаря увеличению поставок из Саудовской Аравии и Индии.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#Марцинкевич #новости #нефть #газ #энергетическийкризис #ценананефть #европа #russianoil #эмбарго #brent