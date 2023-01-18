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“Братушки” не помогут: Китай и Индия ЗАМЕСТЯТ Нефть из России для EC | Геоэнергетика Инфо

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“Братушки” не помогут: Китай и Индия ЗАМЕСТЯТ Нефть из России для EC .
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Китай быстро наращивает экспорт дизельного топлива, рост поставок совпал по времени с введением ограничений на топливо из России. Китайский дизель поможет Европе справиться с прекращением импорта российских нефтепродуктов. После решения о введении ценового эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, перевозимые морским путем, Запад ищет замену российскому топливу. Важнейшим фактором в этом процессе могут стать поставки топлива из Китая.
По данным Vortexa Ltd., в прошлом году ЕС импортировал около 220 млн баррелей дизельного топлива из России. Заменить такой объем российского топлива сложно, но возможно, пишет агентство. В 2021 году более половины всех морских перевозок в ЕС и Великобританию, где ввели ограничения на импорт российского топлива, приходилось на Россию, однако к декабрю доля упала примерно до 40%, отчасти благодаря увеличению поставок из Саудовской Аравии и Индии.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cnFX5thUtkI
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