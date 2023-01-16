Нефтяной Ужастик для РФ: Запад УРОНИЛ Цены на Нефть из России | Геоэнергетика Инфо
Нефтяной Ужастик для РФ: Запад УРОНИЛ Цены на Российскую нефть. Геоэнергетика Инфо
2 декабря страны G7 и их союзники официально утвердили потолок цен на российскую нефть. Это произошло сразу после того, как в ЕС наконец смогли договориться по этому вопросу. По оценке российского Минфина, нефтегазовые поступления должны были обеспечить более 40% доходов федерального бюджета на ближайшие три года. В ЕС оценивают такие доходы в 45% и считают, что львиная доля – 37% – приходится именно на продажи нефти. Понятно, что одни из основных антироссийских санкционных мер касаются именно нефти. Оценить ценовую ситуацию с декабря–января 2022–2023 годов достаточно сложно. Поскольку большую роль будет играть такой фактор, как мировой спрос на нефть. И хотя страны ОПЕК приняли решение не увеличивать квоты на добычу, пойдут ли нефтедобывающие страны из-за падения спроса на сокращение квот – пока неизвестно.
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