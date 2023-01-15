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Я не бегу в Европу…

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Одна группа, разные судьбы.

Я не бегу в Европу…

Борис Гребенщиков, "Аквариум", уехал в Израиль. И как он сам сказал, переводит часть гонорара от своих концертов ВСУ. А бывший скрипач того же "Аквариума" Андрей Решетин ушел добровольцем в СВО. Ему 59 лет, он скрипач-виртуоз, художественный руководитель международного фестиваля старинной музыки EARLYMUSIC и основатель ансамбля «Солисты Екатерины Великой».

Скрипач присоединился к «Аквариуму» в 1987 году и остался в рок-группе вплоть до официального последнего концерта группы в 1991 году. А потом продолжил работу с Гребенщиковым в БГ-Бэнде. В дальнейшем был первой скрипкой в ансамбле старинной музыки Musica Petropolitana и основал первый барочный Оркестр Екатерины Великой.



Как Андрей сказал: "А я не бегу в Европу, я российский человек, это моя Родина, и я ей служу"
"…Так как в основе моего труда – служение, я иду туда, где надо служить. Я иду служить. Если очень коротко, – пояснил музыкант своё решение уйти на фронт добровольцем. – Я про служение Отечеству моему. Если невозможно искусством, то надо таким образом."



"…главное – это то, что "на том месте, где в сердце страх, должна быть сила духа. Эта сила духа и есть время культуры. Потому что культура – это не музыка, не игра на скрипке. Культура – это то, как формируется человек. И важнейшей частью этого должна быть отвага, доблесть – помимо искусства, искусности, изысканных мыслей, чувств. Это часть человека. И в этом отношении – всё в порядке, я в сфере культуры, я занимаюсь тем, чем надо: формированием человека, самого себя. И это обязательно проявит себя."



По приказу МО Решетина направили в артистическую фронтовую бригаду.

"…Он не в окопах и ни в кого не стреляет, — рассказал один из друзей Андрея. — Играет на скрипке по частям и госпиталям. Изначально Андрей отправился в зону СВО добровольцем, но ему позвонили из Министерства обороны, сказали, что формируется творческая бригада, ему надо быть там не с автоматом, а со скрипкой.



"МК" дозвонилось до музыканта-солдата:

Я — солдат российской армии, я воюю! — поделился с нами Андрей Решетин. — Но оружие может быть разным. Я состою в Первой фронтовой творческой бригаде Минобороны РФ. Давать интервью без разрешения моих командиров не могу.

Две фронтовые творческие бригады, сформированная Главным военно-политическим управлением ВС РФ, выступают перед участниками спецоперации, в госпиталях. Первый концерт музыканты, артисты, мастера сценического искусства дали 18 ноября в Мариуполе.
Друзья Андрея рассказали, что музыканту нередко приходится играть при нуле градусов. Но даже при низких температурах и пальцы у него двигаются, и скрипка звучит, потому что «внутри горит огонь от желания быть вместе с бойцами на передовой».

https://amarok-man.livejournal.com/7069888.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8102356.html
Метки: Видео, музыка, общество, патриотизм, Россия, творцы
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