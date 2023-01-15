Кембриджская пятерка и дворцовый шпионаж
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Геннадий Соколов, журналист-международник, переводчик, дипломат, писатель, историк спецслужб рассказывает о Кембриджской пятерке, о тайнах знаменитого “скандала века” — дела британского военного министра Джона Профьюмо, о компромате на королевскую семью и о других ярких страницах истории советской разведки. В студии Сергей Харцызов.
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