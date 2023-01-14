Специальный комитет
О сути кулуарных торгов внутри Конгресса США, которые фактически отдали в руки трампистов серьезное аппаратное оружие, которое они уже используют.
Специальный комитет
Стало известно о еще одной значительной политической уступке, сделанной Кевином Маккарти ради молотка спикера Палаты представителей (ПП).
Оказалось, что консервативные республиканцы клещами вытянули из Маккарти согласие на создание специального подкомитета, основной задачей которого станет расследование деятельности демократов в Конгрессе и администрации. Вчера ПП одобрила резолюцию о создании структуры голосами 221 против 211.
Подкомитет, который будет являться частью Судебного комитета Палаты представителей, возглавит член ПП от штата Огайо консервативный республиканец Джим Джордан (https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Jordan_(American_politician)).
Кратко по полномочиям и планам новой структуры.
Подкомитет уполномочен осуществлять надзор за деятельностью любого федерального агентства, даже в случаях продолжающегося уголовного расследования.
Это противоречит давней практике Министерства юстиции не предоставлять информацию о текущих делах.
По сути, подкомитет добился этого права, чтобы сорвать уголовное расследование, проводимое Минюстом в отношении Дональда Трампа и его союзников. Проще говоря, сейчас будут проверять деятельность тех, кто в 2021 – 2022 гг. «нарасследовал» на Трампа и других республиканцев.
Ресурсы у новой структуры будут такие же, как и у репрессивного демократического комитета (ныне почившего) ПП по расследованию событий 6 января 2021 года. Словом, будут тормошить и вызывать для дачи показаний всех подряд.
Специальный подкомитет уполномочен получать доступ к секретной информации самого высокого грифа, в том числе и той, которая предоставляется американскими разведывательными спецслужбами Комитету ПП по разведке.
Демократы прогнозируют, что политические баталии за секретную информацию (они обязательно будут) существенно ухудшат отношения между спецслужбами и Конгрессом.
Таким образом, консервативные республиканцы потихоньку создают политическое оружие против Демократической партии США. Демократы это прекрасно осознают.
«Джим Джордан и Кевин Маккарти утверждают, что пытаются расследовать, каким образом федеральное правительство превратилось в политическое оружие. На самом деле этот новый подкомитет и есть настоящее оружие. Он специально разработан для того, чтобы внедрять экстремистскую политику в нашу систему правосудия, а также ограждать движение «Make America great again» от ответственности за свои действия. Кевин Маккарти продал нашу демократию, чтобы стать спикером. Он вручил жаждущему власти Джиму Джордану полномочия для изменения сложившейся политической среды под ложным предлогом искоренения предвзятости в отношении консерваторов», – заявил член Палаты представителей от штата Нью-Йорк демократ Джеральд Надлер.
https://t.me/usaperiodical/6042 – цинк
Фактически, сейчас по администрации Байдена бьют по следующим линиям:
1. Нарушения закона о хранении секретных документов (ситуация еще хуже, чем в случаях Клинтона и Трампа)
2. Старое дело Бурисмы и ноутбука Хантера Байдена.
3. Позорное бегство США из Афганистана
4. Требования аудита "помощи" Украине.
Попутно уже начали саботировать расследования против Трампа и дело о штурме Капитолия
давление бывает разным, ему самому все равно уже — дедушка старый. Но находки секретов в домашнем гараже угрожают не только Хантеру, но всей семье
а отморозки из неоконов будут теперь знать, что угрожать Байдену через семью смысла нет — она останется под боем конкурентов
аналогично интриганы от “менял” не смогут принудить через давление на семью отдать кресло Камале. А самого дедушку СикретСервис и ее медслужба убережет. Если нужно, будут как бабу Лизу на аппаратуре держать и виртуальными картинками заменять
и уход США из Афгана -это не побег ,просто ВЧК США -Украина обьвила ,что готова к наступлениюи нужен был штаб командования .У них всё по плану..у гадов