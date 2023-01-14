Газ как привилегия: сможет ли ЕС ЗАМЕНИТЬ Российский Газ в 2023? | Геоэнергетика Инфо
Газ как привилегия: сможет ли ЕС ЗАМЕНИТЬ Российский Газ в 2023? Геоэнергетика Инфо
Ставка Европы на СПГ привела к дестабилизации рынка. В 2022 году мировые объемы сжиженного природного газа достигли рекордно высокого уровня из-за стремления Европы найти замену российскому трубопроводному газу. Общий объем поставок СПГ в прошлом году составил 409 млн тонн по сравнению с 379,6 млн тонн годом ранее. В 2022 году премиальным рынком для СПГ стала Европа, но рост спроса на СПГ в Азии, вероятно, сделает эти рынки более конкурентными в этом году. В 2022 году ЕС увеличил закупки СПГ на 58%, до 101 млн тонн, что на 58% больше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные агентства Refinitiv. Из этих данных следует, что страны Евросоюза импортировали в общей сложности 24% всего СПГ, проданного в прошлом году.
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