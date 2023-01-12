Радиофобия: насколько Опасна Радиация и нужно ли её бояться? Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо
Радиофобия: насколько Опасна Радиация и нужно ли её бояться? Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Первая часть – https://youtu.be/DfA-i3ddrfI
Радиофобия — комплекс нервно-соматических психических и физиологических расстройств, иногда трудно поддающиеся лечению, выражающиеся в необоснованной боязни различных источников облучения радиации. Термин используется как в обычной жизни, особенно после аварии на Чернобыльской АЭС, так и специалистами (обычно в полемике с противниками использования ядерной энергии). Существует и противоположное понятие радиоэйфория — полное отрицание всякого вреда от радиации.
Можно ли отправлять радиоактивные отходы в космос? Об этом, а также об опыте России по захоронению радиоактивных отходов, строительству демонстрационных объектов и созданию туристической тропы по пунктам захоронения РАО в интервью нашему каналу рассказывает генеральный директор ФГУП «НО РАО» Игорь Игин.
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