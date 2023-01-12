Лица из прошлого
Просто подборка фотографий. Многие из них не датированы и люди на снимках неустановленны
01. 1850-е. Михаил Семёнович Корсаков. Фотография в группе из семи лиц
Михаил Семёнович Корсаков (1826—1871) — русский государственный деятель, военный губернатор Забайкальской области и наказной атаман Забайкальского казачьего войска (1855—1860), генерал-губернатор Восточной Сибири (1861—1871), генерал-лейтенант.
02. 1886. В доме на Конногвадейском бульваре
03. 1889. Группа служащих Ивановской суконной фабрики С.М. Попова
05. 1890-е. Групповая фотография в гостиной петербургского дома Андрея Александровича Сабурова
Андрей Александрович Сабуров (1837—1916) — министр народного просвещения Российской империи (1880-81), статс-секретарь, действительный тайный советник. Основатель Российского общества защиты женщин, председатель Петроградского дома милосердия.
07. 1890-е. Фотография с группой студентов Варшавского университета в помещении лаборатории технической химии
08. 1890-е. Групповая фотография
11. 1900. Групповая фотография. Cанкт-Петербург
12. 1902. Шеманский, Анатолий Дмитриевич среди сослуживцев. Батум, 8 ноября
Шеманский Анатолий Дмитриевич – род. 18 ноября 1868 г. Образование получил в 4-м Московском кадетском корпусе. Участник мировой войны. Начальник штаба 11-й пехотной дивизии (с 12.07.1916). Начальник штаба 46-го армейского корпуса (08.02.-19.06.1917). Начальник штаба 11-го армейского корпуса (с 19.06.1917). Добровольно вступил в РККА (1918). Арестован органами ЧК в 08.1918. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. В Списке лиц… от 01.03.1923 не значится. Во время Великой Отечественной Войны проживал в Ленинграде (Съезжинская ул., д. 19, кв. 6). Умер во время блокады. Похоронен на Серафимовском кладбище.
14. 1910. Групповая фотография
15. 1910-е. Фотографии сотрудников Румянцевского музея во дворе музея
17. 1915. Команда Красного креста сотрудников Румянцевского музея
18. 1916. Групповая фотография четырех неустановленных лиц в военном лагере в Бендерах
19. Без подписи