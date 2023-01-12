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Лица из прошлого

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Просто подборка фотографий. Многие из них не датированы и люди на снимках неустановленны
01. 1850-е. Корсаков, М.С. Фотография в группе из семи лиц
01. 1850-е. Михаил Семёнович Корсаков. Фотография в группе из семи лиц
Михаил Семёнович Корсаков (1826—1871) — русский государственный деятель, военный губернатор Забайкальской области и наказной атаман Забайкальского казачьего войска (1855—1860), генерал-губернатор Восточной Сибири (1861—1871), генерал-лейтенант.

02. 1886. В доме на Конногвадейском бульваре.jpg
02. 1886. В доме на Конногвадейском бульваре

03. 1889. Группа служащих Ивановской суконной фабрики С.М. Попова.jpg
03. 1889. Группа служащих Ивановской суконной фабрики С.М. Попова

04. 1889. Группа служащих Ивановской суконной фабрики С.М. Попова.jpg

05. 1890-е. Групповая фотография в гостиной петербургского дома Андрея Александровича Сабурова.jpg
05. 1890-е. Групповая фотография в гостиной петербургского дома Андрея Александровича Сабурова
Андрей Александрович Сабуров (1837—1916) — министр народного просвещения Российской империи (1880-81), статс-секретарь, действительный тайный советник. Основатель Российского общества защиты женщин, председатель Петроградского дома милосердия.

06. 1890-е. Групповая фотография в гостиной петербургского дома Андрея Александровича Сабурова.jpg

07. 1890-е. Фотография с группой студентов Варшавского университета в помещении лаборатории технической химии.jpg
07. 1890-е. Фотография с группой студентов Варшавского университета в помещении лаборатории технической химии

08. 1890-е. Групповая фотография.jpg
08. 1890-е. Групповая фотография

09. 1890-е. Групповая фотография.jpg

11. 1900. Групповая фотография. Cанкт-Петербург.jpg
11. 1900. Групповая фотография. Cанкт-Петербург

12. 1902. Шеманский, Анатолий Дмитриевич среди сослуживцев. Батум, 8 ноября (1).jpg
12. 1902. Шеманский, Анатолий Дмитриевич среди сослуживцев. Батум, 8 ноября
Шеманский Анатолий Дмитриевич – род. 18 ноября 1868 г. Образование получил в 4-м Московском кадетском корпусе. Участник мировой войны. Начальник штаба 11-й пехотной дивизии (с 12.07.1916). Начальник штаба 46-го армейского корпуса (08.02.-19.06.1917). Начальник штаба 11-го армейского корпуса (с 19.06.1917). Добровольно вступил в РККА (1918). Арестован органами ЧК в 08.1918. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. В Списке лиц… от 01.03.1923 не значится. Во время Великой Отечественной Войны проживал в Ленинграде (Съезжинская ул., д. 19, кв. 6). Умер во время блокады. Похоронен на Серафимовском кладбище.

13. 1902. Шеманский, Анатолий Дмитриевич среди сослуживцев. Батум, 8 ноября.jpg

14. 1910. Групповая фотография.jpg
14. 1910. Групповая фотография

15. 1910-е. Фотографии сотрудников Румянцевского музея во дворе музея.jpg
15. 1910-е. Фотографии сотрудников Румянцевского музея во дворе музея

16. 1910-е. Фотографии сотрудников Румянцевского музея во дворе музея.jpg

17. 1915. Команда Красного креста сотрудников Румянцевского музея.jpg
17. 1915. Команда Красного креста сотрудников Румянцевского музея

18. 1916. Групповая фотография четырех неустановленных лиц в военном лагере в Бендерах.jpg
18. 1916. Групповая фотография четырех неустановленных лиц в военном лагере в Бендерах

19. Без подписи.jpg
19. Без подписи

20. Без подписи.jpg

21. Без подписи.jpg

22. Без подписи.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8779195.html
Метки: история, Россия, фото
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