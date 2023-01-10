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Что помогает исполнять желания

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Как разобраться в потоке информации, окружающей человека в каждое мгновение его жизни?
Что нужно сделать, чтобы понять подсказки и суметь сделать правильный выбор, чтобы жить счастливо?

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Быть ДОБРУ!
#желания #счастье #информация #ИванЦаревич
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xDg7BlrahS0
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 3116 2007
    Voyager 23 мин. назад

      Ваши Желания Это не Более ,Чем Выбор Вариантов!!
      Обсуждение Чужих уже , Свершившихся Вариантов Только,Вас Задерживает!!! Вы не Ищите Вы Мусолите Чужое!

    • 3116 2007
      Voyager 20 мин. назад

        Куда,вы это Примените ))))
        Особенно в конце Жизни ?!?!
        Ибо вы Не,Жили Выбирая для Своей Жизни.Вы Обсуждали Другую!!!

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