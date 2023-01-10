Американское государство — это лишь оболочка для конгломерата огромных корпораций
Из сегодняшних заявлений главы СБ РФ Патрушева на тему войны с Западом.
Американское государство — это лишь оболочка для конгломерата огромных корпораций
Обстановка в мире исключительно сложная и имеет турбулентный характер. Многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе. Будем надеяться, что в этом году произойдут положительные изменения.
У западных политиков нет сил и возможностей изменить жизнь в их государствах к лучшему, поскольку они давно не являются самостоятельными фигурами. У каждого за душой связи с крупным бизнесом, лоббистами, фондами. Эти факты они даже не скрывают. Реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций.
По сути, американское государство — это лишь оболочка для конгломерата огромных корпораций, которые правят страной и пытаются властвовать над миром. Для транснациональных корпораций даже президенты США — это лишь статисты, которым можно закрывать рот, как Трампу. Все четыре убийства американских лидеров связаны с корпоративным следом. Неслучайно все большее число американцев заявляет о том, что республиканцы и демократы — это лишь два актера в одной пьесе, которая не имеет ничего общего с демократией.
На Западе место для нашей страны не предусмотрено. Кучку мировых властителей Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми, которые любят свою страну, ее традиции и историю. Транснациональные корпорации нервирует мировоззренческое и идейное расхождение России со странами, находящимися под контролем западного капитала.
Корпорации нацелены на обогащение и развитие общества потребления. Россия же отстаивает разумное соотношение духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития.
Западники стремятся ослабить нашу страну, расчленить ее, уничтожить русский язык и русский мир. Они давно отработали технологию подрыва своих соперников изнутри и их раздробления на небольшие государства. Так действовали и ранее, когда, например, Лондон по итогам Первой мировой войны развалил империи и наштамповал из них десятки стран. Так действуют и сегодня. Яркий пример — Югославия. Имевшее самостоятельный голос на международной арене государство разделено на шесть.
В планах западников остается продолжать растаскивать Россию, а в конечном итоге просто стереть ее с политической карты мира. Сегодня они по-прежнему кричат во всеуслышание, что Россия не должна остаться единой, ее нужно загнать в рамки Московии XV века. Для этого не гнушаются ничем, в том числе придумывая насквозь лживую историю нашей страны, перекладывая на нее свою ответственность за угнетение других народов, чем Россия никогда не занималась.
Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа.
Наша страна идет по пути создания крепкой, современной, независимой экономики, чтобы добиться экономического суверенитета. Все ресурсы у России для этого есть. Нужна культура их использования, бережное и хозяйское отношение к нашим сокровищам — не только природным, но и нематериальным. Российский бизнес должен быть национально ориентированным. Частному капиталу, так же как и власти, следует думать о долгосрочном развитии страны.
https://t.me/oper_goblin/21337 – цинк
Корпорации это производное от жизнедеятельности финансового капитала. А весь финансовый капитал (рода и семьи) живут в США с конца 19 го – начала 20 го веков. США – это страна, созданная в качестве комфортного места проживания для очень узкого круга лиц. К слову сказать, усиленная защита интересов черных и голубых это есть способ борьбы элиты с естественной конкуренцией от белого населения. Белые – это перманентная опасность для элит, потому что умные и инициативные и не известно, что завтра выкинут, а это заставляет напрягаться. Поэтому их надо сдерживать, а лучше посадить им на голову голубых и черных и жить в перманентном состоянии наркотической и перверзийной эйфории. Деградация элит в морали и интеллекте очень заметна по выбору ими своих дворовых в виде политиков США и Европы, а так же различных спикеров, спичрайтеров и т.д. Примитивизация средств и аргументов налицо.
Это Патрушев дал интервью на днях АИФ ..https://aftershock.news/?q=node/1198341#comments…а кто-то обрывочно здесь разместил куски ни о чем…А он говорит о мировой СИСТЕМЕ и она неумолимо всех перерабатывает ,как троглодит,но женечки и жорики должны резвиться с белками,а кто то должен освободить Соледар и Бахмут..
— Уж не Рокфеллеров и Ротшильдов ли имеете в виду?
— На самом деле, таких корпораций и кланов гораздо больше. Так, совокупный доход 500 крупнейших компаний в мире, по неофициальным данным, достиг в 2021 году почти 38 трлн долларов.!!!!! Основная доля транснациональных компаний приходится на корпорации, имеющие штаб-квартиры в США. Их доходы принесли порядка 16 трлн долларов с чистой прибылью в 1,8 трлн.
Капиталы целого ряда транснациональных компаний превышают ВВП большинства экономик мира, а созданные ими для дальнейшего обогащения фонды претендуют на роль надгосударственного механизма управления человечеством. Тот же фонд Сороса стал чуть ли не основным мировым центром по планированию и осуществлению «цветных революций». И Они планируют -план проглотить украину ,а народ натравить на русских тоже ими оплачен ,значит должен быть прибыльным и Блэк РОк им это обещает..
п.с. Так куда там Руска и либерманы с Котами зовут ВСО??
Цитирую: “Исследователи из Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе (Swiss Federal Institute of Technology) также выявили относительно малочисленную группу связанных между собой транснациональных корпораций, которые при этом оказывают непропорционально большое влияние на глобальный финансовый мир. При проведении исследований ученые использовали Orbis 2007 — базу данных, которая содержит информацию о 37 миллионах компаний и инвесторов по всему миру. Из них ученые выбрали 43 060 компаний, принадлежащих транснациональным корпорациям, и выявили их общие активы. На основе этих данных была построена модель распределения экономического влияния, в том числе через владение фондами и участия в прибыли. В результате ученые построили так называемую сеть глобального корпоративного контроля, состоящую из 1318 корпораций с взаимными владельцами: каждая них тесно связана еще, как минимум, с двумя другими, а среднее число связей и вовсе равно двадцати. В общей сложности их прибыль составляет 20% от общемировой операционной выручки, однако с помощью акций и через свои дочерние филиалы они контролируют большую часть ведущих предприятий реальной экономики в мире, обеспечивающих уже около 60% выручки по всему миру… Дальнейшее исследование швейцарцев, выявило ядро этой сети, а именно еще более тесно связанную между собой группу «суперорганизаций», в которую вошли 147 компаний, причем большую часть из них составляют финансовые институты, такие как Barclays, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Bank of America, UBS, Deutsche Bank, Société Générale, Credit Suisse и другие. Их активы тесно пересекаются друг с другом, что позволяет им контролировать 40%глобального корпоративного богатства. Таким образом, ядро из менее 1% корпораций фактически представляет собой глобальную экономическую суперструктуру, которая контролирует почти половину мировой экономики.”
21:57. 10 декабря 2017 автор Кирилл адрес: https://zen.yandex.ru/media/id/5a06c7b99d5cb35e379b15fb/otrezvliaiuscaia-infografika-krupneishie-korporacii-mira-kto-imi-vladeet–5a22a92ea936f4593f6a45a2
Ну и твои выводы из этого факта..?Возможно выбраться из этой мировой паутины и быть независимым 100%.?..КТ считает с жориком -что это Израиль ,швейцария..Смех в зале -это то ,что они икусственно создали под себя -общий банк ,родину многих ,как каприз,и Монако -как общую рулетку еще..Все остальные могут конечно пообещать нажать кнопку ,но не нажмут…потому что даже не вышли из навязанного в 90 гг договора об отказе испытания ЯО в натуре ,а не на стенде…
Так кого Валерий на кого в России заменить ,чтобы было так или иначе и причем здесь хотелки жориков ,русок,трескотня сумасшедших вояджеров..
вот безнациональная и бесполая женечка предлагает жить весело ,копаться в старине ,тем более сайт легонький и не для таких целей..Может оно и легче ,как считаешь.думаешь