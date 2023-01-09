Убить Сталина в библиотеке. Протокол допроса Нины Розенфельд
Протокол допроса Розенфельд Нины Александровны от 21 апреля 1935 г.
РГАСПИ Ф.671, Оп.1, Д.111, Л. 186-187
https://istmat.org/node/67418 – цинк
Обращает на себя внимание краткая биография семейства Розенфельд – кого тут только нет – дворяне, князья, троцкисты, белые офицеры, брат Каменева…
Саму Нину Розенфельд в 1937 году расстреляли (как и еще некоторых участников заговора) по этому делу за участие в заговоре с целью убийства Сталина. Примечательно, что при Хрущеве ее дело рассматривалось, но в реабилитации было отказано. Реабилитировали ее лишь во время развала СССР.