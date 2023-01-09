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Убить Сталина в библиотеке. Протокол допроса Нины Розенфельд

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Протокол допроса Розенфельд Нины Александровны от 21 апреля 1935 г.



РГАСПИ Ф.671, Оп.1, Д.111, Л. 186-187

https://istmat.org/node/67418 – цинк

Обращает на себя внимание краткая биография семейства Розенфельд – кого тут только нет – дворяне, князья, троцкисты, белые офицеры, брат Каменева…

Саму Нину Розенфельд в 1937 году расстреляли (как и еще некоторых участников заговора) по этому делу за участие в заговоре с целью убийства Сталина. Примечательно, что при Хрущеве ее дело рассматривалось, но в реабилитации было отказано. Реабилитировали ее лишь во время развала СССР.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8090030.html
Метки: 1935, 1937, архивы, документы, история, репрессии, сталин
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