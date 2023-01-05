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О централизации ВПК

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Централизация ВПК в России — риск или решение проблем с оснащением армии

Следом за заявлением Минпромторга о необходимости наращивания (https://t.me/suverennews/682) производства порохов и боеприпасов появилась новость о реорганизации сразу 10 оборонных предприятий, так или иначе связанных с данной отраслью.

Все они будут преобразованы из федеральных казенных предприятий в акционерные общества (все акции останутся в собственности государства), а управление компаниями будет передано «Ростеху».

Фактически речь идет о централизации управления отраслью под контролем одной организации. Консолидация оборонных предприятий в большие корпорации — международный тренд. Так, в США вместо 51 генеральных подрядчиков, оставшихся после Холодной войны, Пентагон теперь работает лишь с 5.

«Ростех» изначально создавался именно с целью объединить усилия десятков разрозненных предприятий ВПК во избежание «двойной работы», и чтобы иметь возможность сконцентрировать усилия на перспективных разработках, требующих скоординированных усилий и существенных ресурсов. На этом пути госкорпорацию ждали как успехи, так и неудачи, но, в целом, правительство признает опыт позитивным.

Консолидация поможет упростить кооперацию между звеньями цепочки поставок. Но перед корпорацией стоит и несколько альтернативных задач с сопоставимым приоритетом, так что рассчитывать на то, что госкорпорация «оторвет от сердца» оборудование и специалистов в пользу производства боеприпасов не приходится.

Поможет ли реорганизация нарастить производство без принятия дополнительных мер? Вопрос дискуссионный, но будем надеяться, что это не единственный шаг, запланированный правительством.

https://t.me/suverennews/690 – цинк

Относительно дискуссии https://t.me/suverennews/690 по централизации управления оборонными предприятиями.
Вполне очевидно, что в условиях войны централизация ВПК неизбежна. Само собой, это нерыночные процессы. ВПК это вообще не про рынок (хотя со времен "святых 90х" пытались убедить в обратном).

Эффективность процесса можно оценить лишь по процентам наращивания выпуска оборонной продукции. Если тот же "Ростех" справляется с вопросами наращивания производства тех же порохов и снарядов на управляемых предприятиях, значит процесс выстроен эффективно. В условиях войны главное – это обеспечить нарастающий поток необходимого вооружения и припасов для армии. Любые организационные трансформации должны быть подчинены этой цели.

https://t.me/boris_rozhin/74512

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8081162.html
Метки: война на украине, впк, производство, промышленность, ростех, Украина
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