О централизации ВПК
Централизация ВПК в России — риск или решение проблем с оснащением армии
Следом за заявлением Минпромторга о необходимости наращивания (https://t.me/suverennews/682) производства порохов и боеприпасов появилась новость о реорганизации сразу 10 оборонных предприятий, так или иначе связанных с данной отраслью.
Все они будут преобразованы из федеральных казенных предприятий в акционерные общества (все акции останутся в собственности государства), а управление компаниями будет передано «Ростеху».
Фактически речь идет о централизации управления отраслью под контролем одной организации. Консолидация оборонных предприятий в большие корпорации — международный тренд. Так, в США вместо 51 генеральных подрядчиков, оставшихся после Холодной войны, Пентагон теперь работает лишь с 5.
«Ростех» изначально создавался именно с целью объединить усилия десятков разрозненных предприятий ВПК во избежание «двойной работы», и чтобы иметь возможность сконцентрировать усилия на перспективных разработках, требующих скоординированных усилий и существенных ресурсов. На этом пути госкорпорацию ждали как успехи, так и неудачи, но, в целом, правительство признает опыт позитивным.
Консолидация поможет упростить кооперацию между звеньями цепочки поставок. Но перед корпорацией стоит и несколько альтернативных задач с сопоставимым приоритетом, так что рассчитывать на то, что госкорпорация «оторвет от сердца» оборудование и специалистов в пользу производства боеприпасов не приходится.
Поможет ли реорганизация нарастить производство без принятия дополнительных мер? Вопрос дискуссионный, но будем надеяться, что это не единственный шаг, запланированный правительством.
https://t.me/suverennews/690 – цинк
Относительно дискуссии https://t.me/suverennews/690 по централизации управления оборонными предприятиями.
Вполне очевидно, что в условиях войны централизация ВПК неизбежна. Само собой, это нерыночные процессы. ВПК это вообще не про рынок (хотя со времен "святых 90х" пытались убедить в обратном).
Эффективность процесса можно оценить лишь по процентам наращивания выпуска оборонной продукции. Если тот же "Ростех" справляется с вопросами наращивания производства тех же порохов и снарядов на управляемых предприятиях, значит процесс выстроен эффективно. В условиях войны главное – это обеспечить нарастающий поток необходимого вооружения и припасов для армии. Любые организационные трансформации должны быть подчинены этой цели.
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