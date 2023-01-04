Запад проиграл: «Нефтяное Оружие Путина» Выстрелило | Геоэнергетика Инфо
Запад проиграл: «Нефтяное Оружие Путина» Выстрелило. Геоэнергетика Инфо
Владимир Путин отреагировал на введение потолка цен на нефть из РФ: Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты покупателям по контрактам, где предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 27 декабря, подписал указ об ответных мерах на введение странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. В нем говорится о запрете поставок российских нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Также указано, что поставки, реализация которых запрещена в соответствии с указом, все же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ. Запрет на поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок, вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля.
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