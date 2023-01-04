Раболепное подчинение России бредовым идеям китайского правительства
Раболепное подчинение России бредовым идеям китайского правительства
МИД Тайваня осудил заявление замминистра РФ Андрея Руденко о том, что «отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая».
Замминистра иностранных дел России заявил в интервью, что «рост напряжённости вокруг Тайваня вызван провокационной активностью Вашингтона и его саттелитов».
МИД Тайваня выразил решительное осуждение и суровый протест против «раболепного подчинения России бредовым идеям китайского правительства», принижающим государственный суверенитет Тайваня на международной арене и переворачивающим факты с ног на голову.
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PS. Ничего, как вернутся в родную китайскую гавань, по другому заговорят. Никакого государственного суверенитета Тайваня не существует.