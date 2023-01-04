Главная » Невероятное в мире, Политика

Раболепное подчинение России бредовым идеям китайского правительства

6 0


Раболепное подчинение России бредовым идеям китайского правительства

МИД Тайваня осудил заявление замминистра РФ Андрея Руденко о том, что «отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая».

Замминистра иностранных дел России заявил в интервью, что «рост напряжённости вокруг Тайваня вызван провокационной активностью Вашингтона и его саттелитов».

МИД Тайваня выразил решительное осуждение и суровый протест против «раболепного подчинения России бредовым идеям китайского правительства», принижающим государственный суверенитет Тайваня на международной арене и переворачивающим факты с ног на голову.

https://t.me/shuohuaxia

PS. Ничего, как вернутся в родную китайскую гавань, по другому заговорят. Никакого государственного суверенитета Тайваня не существует.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8078292.html
Метки: Китай, Россия, тайвань, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О чем промолчали Путин, Меркель и Олланд
Стабильность царя Николая I
Вернуть памятник Дзержинскому и поставить памятник Сталину
Премьер анонсировал обсуждение повышения пенсионного возраста.
Ветер перемен...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru