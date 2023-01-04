Корректируемая “пифтонна бомба”
Разработанный для нужд СВО отечественный аналог JDAM.
По сути, речь идет о разработке технологии дополнительного оснащения обычных свободнопадающих авиабомб в планирующие, с возможностью корректировки. При наращивании выпуска необходимого оборудования и темпов довооружения обычных авиабомб, это существенно расширит возможности ВКС РФ по нанесению авиаударов без необходимости рисков связанных с входом в зону действия ПВО противника.
Фото https://t.me/fighter_bomber/10330
Ее нужно заправить бактериологическим составом.