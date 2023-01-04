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Корректируемая “пифтонна бомба”

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Разработанный для нужд СВО отечественный аналог JDAM.
По сути, речь идет о разработке технологии дополнительного оснащения обычных свободнопадающих авиабомб в планирующие, с возможностью корректировки. При наращивании выпуска необходимого оборудования и темпов довооружения обычных авиабомб, это существенно расширит возможности ВКС РФ по нанесению авиаударов без необходимости рисков связанных с входом в зону действия ПВО противника.

Фото https://t.me/fighter_bomber/10330

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8078403.html
Метки: авиация, бомбардировщики, Вооружения, технологии
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