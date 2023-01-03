Настройка сознания на родной лад
Когда люди говорят какие-либо слова, они не всегда задумываются над их внутренним смыслом. И мало того, что порой не достигаются цели, но часто человек наносит себе вред.
Необходимо понять, что в слово является инструментом при взаимодействии людей.
Поговорим о ДУХе, ДУШЕ, ТЕЛЕ, РАЗУМе, Уме.
Виктор Солохин раскроет эти понятия со своего разумения. И разъяснит у чего или кого, какое назначение.
Виктор Викторович Солохин – член Президиума РНАН, Славный Сын Славного Рода. Образование Высшее — история, физическая культура, социальная психология. 10 лет службы в Вооружённых Силах СССР и России.
25 лет работы в воспитательно-образовательных учреждениях России (учитель, офицер-воспитатель, тренер).
Мастер спорта России по национальным видам.
Член-корреспондент Российской Народной Академии Наук. Писатель, поэт и музыкант. Исследователь наследия предков, родной русской речи и родного живого слова. Общественный деятель по вопросам Державного строительства.
Автор серии документальных воспитательно-образовательных фильмов.
Авторские страницы:
https://www.proza.ru/avtor/jarasvet
https://www.stihi.ru/avtor/jarasvet
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#сознание #дух #душа #тело
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